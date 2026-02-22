RETRO RÁDIÓ

Kocsis Máté: A petíció és az április 12-i választás is erről szól

A Fidesz frakcióvezetője a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozott a Ripostnak.

2026.02.22.
Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a szombaton, február 21-én megtartott békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen nyilatkozott a Ripostnak. Kocsis Máté kifejtette, hogy miért csak a jelenlegi kormány képes elkerülni a háborút. A frakcióvezető arra is felhívta a figyelmet, hogy a Tisza Pártot nem a magyar emberek érdeklik, hiszen mindent megtesznek Ukrajnáért és a háború folytatásáért. Kocsis Máté szerint Brüsszel háborúpárti álláspontja egész Európát belesodorná az ukrán konfliktusba.

Kocsis Máté a háborúpárti erők veszélyeiről beszélt (Forrás: Facebook)

Kocsis Máté szerint a háború német cél

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a békéscsabai Háborúellenes Gyűlésen arra hívta fel a figyelmet: gyakorlatilag már majdnem minden európai uniós tagállamot belekényszerítettek abba az elképesztően méltatlan és súlyos pénzügyi kockázatokat rejtő helyzetbe, hogy a polgárai pénzét adják oda az ukrán háborúba. És ez még csak az első lépés.

Gyakorlatilag Romániától Portugáliáig minden európai tagállamot belekényszerítettek a háborúpárti európai vezetők abba, hogy a saját polgáraiknak a pénzét adják oda az értelmetlen ukrán háborúba. Ráadásul mindezt tegyék úgy, hogy közben ők maguk is belesodródhatnak ebbe a konfliktusba

– nyilatkozta Kocsis Máté a Ripostnak.

Hozzátette, hogy Orbán Viktor és a Fidesz–KDNP vezette magyar kormány ellenáll.

A brüsszeli szándékról és az arra adott magyar reakcióról a következőket mondta a Fidesz frakcióvezetője:

Ez egyébként egy német cél. És a petíció éppen arról szól, hogy mi kimaradjunk ebből. Nem fizetünk, nem akarjuk ezt finanszírozni, és nem is akarunk részt venni benne. A petíció is és az április 12-i választás is erről szól. A Fidesz a biztos választás, nem érdemes most abban kockáztatni, hogy a béketáborból átsodródjunk a háborúpártiak sorába.

 

 

