Elfogyott a pénz? Újabb 10 milliárddal kellett megemelni Budapest hitelkeretét, hogy ki tudják fizetni a béreket
A döntés célja az volt, hogy március közepéig biztosítani tudják a likviditást, vagyis magyarul: legyen miből fizetni. A fővárosi rendszerben több mint 27 ezer dolgozó bére függ attól, hogy mennyi hitelt tud még felvenni Budapest.10 milliárd forinttal emelte meg a főváros folyószámla-hitelkeretét a Fővárosi Közgyűlés.
A Fővárosi Közgyűlés 2026 februárjában úgy döntött, hogy a fővárosi önkormányzat folyószámla-hitelkeretét 10 milliárd forinttal növeli, 40 milliárdról 50-re. A tízmilliárd forintos növelés célja az volt, hogy március közepéig biztosítani lehessen a főváros pénzügyi működését.
A döntés hátterében az áll, hogy Budapest gyakorlatilag kimerítette a rendelkezésére álló hitelkeretet, miközben a kiadások továbbra is jelentősek. A helyzet odáig jutott, hogy a főváros március elején csak az újabb 10 milliárd forintos folyószámlahitel segítségével tudja kifizetni a dolgozók bérét.
A tét nem kicsi: a fővárosi önkormányzatnál több mint ezer ember dolgozik, az önkormányzati cégekkel és intézményekkel együtt pedig a teljes rendszerben több mint 27 ezer munkavállaló fizetése függ a döntéstől.
Ez a 10 milliárd nem az első hitelkeret-növelés
Nem ez az első alkalom, hogy a főváros a hitelkerethez nyúl. 2025 júniusában már született egy döntés arról, hogy a költségvetés kiigazítása érdekében 20 milliárd forinttal emelik a hitelkeretet. A mostani lépéssel így már összesen 30 milliárd forinttal nőtt a hitelkeret az elmúlt időszakban. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a főváros egyelőre a dologi számlák egy részét sem tudja kifizetni, ezért a városvezetés mindenekelőtt a bérek kifizetését tekinti prioritásnak.
A pénzügyi feszültség már év elején látható volt. Januárban a városvezetés arra kérte a Budapesten működő vállalkozásokat, hogy lehetőség szerint már február elején fizessék be az iparűzési adót, ne várják meg a határidőt.
Az indoklás szerint csak a korai befizetések biztosíthatják a közszolgáltatások zavartalan működését, és segíthetnek elkerülni, hogy a főváros pénzügyi csődhelyzetbe kerüljön.
Az önkormányzatok gazdálkodásában önmagában nem rendkívüli, hogy folyószámlahitel-keretet határoznak meg. Ennek oka, hogy a bevételek – például az iparűzési adó – nem folyamatosan érkeznek, hanem jellemzően két ütemben: tavasszal és ősszel. A kérdés inkább az, hogy mekkora hitelre van szükség a működéshez. A mostani helyzet azt mutatja, hogy Budapest folyó bevételei egyre kevésbé fedezik a kiadásokat, ezért a működés finanszírozásához egyre nagyobb hitelkeretre van szükség.
Hová lett a tartalék?
A mostani pénzügyi nehézségek különösen azért keltenek feltűnést, mert 2019-ben a fővárost több mint 214 milliárd forintos tartalékkal vette át a jelenlegi városvezetés. Ez az összeg nem volt része a folyó költségvetésnek, vagyis olyan pénzügyi tartalékot jelentett, amelyet elsősorban fejlesztésekre lehetett felhasználni. A tartalék azonban 2022 végére elfogyott.
2023-ban már az a helyzet állt elő, hogy az év végén a főváros nem tudta teljes mértékben fedezni az éves kiadásait. Ekkor különböző pénzügyi megoldásokkal próbálták kezelni a helyzetet. Az egyik ilyen módszer az volt, hogy a BKK-nak kifizetendő összeget banki konstrukcióval előfinanszírozták, és a kötelezettséget a következő évre csúsztatták át. Ezt a gyakorlatot 2024-ről 2025-re még nagyobb mértékben alkalmazták. Most pedig már oda jutott a főváros, hogy már az év közbeni működéshez is növelni kell a hitelkeretet.
Mindez azt mutatja, hogy a főváros költségvetése évről évre egyre nehezebb helyzetbe kerül. A működés egy részét már a jövő évi bevételek terhére finanszírozzák, ha a hitelkeret teljes egészében felhasználásra kerül, az tovább növelheti az adósságspirált.
A helyzet pikantériája, hogy a tavalyi év végén a városvezetés, vagyis egészen pontosan a főpolgármester, Karácsony Gergely látványosan, a középső újja felmutatásával visszautasította a kormány által felajánlott segítséget, amely kedvező hitelt kínált volna a fővárosi dolgozók bérének biztosítására. Most azonban úgy tűnik, a bérek kifizetéséhez mégis külső finanszírozásra van szükség.
A főváros 10 milliárd forinttal 50 milliárdra emelte a hitelkeretét:
- Erre azért volt szükség, hogy ki tudják fizetni a béreket
- A döntés több mint 27 ezer dolgozót érint a fővárosi rendszerben
- 2025-ben már egyszer emelték a hitelkeretet
- A főváros a vállalkozókat is gyorsabb iparűzésiadó-befizetésre kérte
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre