Elfogyott a pénz? Újabb 10 milliárddal kellett megemelni Budapest hitelkeretét, hogy ki tudják fizetni a béreket

A Fővárosi Közgyűlés 2026 februárjában úgy döntött, hogy a fővárosi önkormányzat folyószámla-hitelkeretét 10 milliárd forinttal növeli, 40 milliárdról 50-re. A tízmilliárd forintos növelés célja az volt, hogy március közepéig biztosítani lehessen a főváros pénzügyi működését.

10 milliárd forint - ennyivel kér nagyobb hitelkeretet Karácsony Fotó: Andocs / Shutterstock

A döntés hátterében az áll, hogy Budapest gyakorlatilag kimerítette a rendelkezésére álló hitelkeretet, miközben a kiadások továbbra is jelentősek. A helyzet odáig jutott, hogy a főváros március elején csak az újabb 10 milliárd forintos folyószámlahitel segítségével tudja kifizetni a dolgozók bérét.

A tét nem kicsi: a fővárosi önkormányzatnál több mint ezer ember dolgozik, az önkormányzati cégekkel és intézményekkel együtt pedig a teljes rendszerben több mint 27 ezer munkavállaló fizetése függ a döntéstől.

Ez a 10 milliárd nem az első hitelkeret-növelés

Nem ez az első alkalom, hogy a főváros a hitelkerethez nyúl. 2025 júniusában már született egy döntés arról, hogy a költségvetés kiigazítása érdekében 20 milliárd forinttal emelik a hitelkeretet. A mostani lépéssel így már összesen 30 milliárd forinttal nőtt a hitelkeret az elmúlt időszakban. A helyzetet tovább nehezíti, hogy a főváros egyelőre a dologi számlák egy részét sem tudja kifizetni, ezért a városvezetés mindenekelőtt a bérek kifizetését tekinti prioritásnak.

A pénzügyi feszültség már év elején látható volt. Januárban a városvezetés arra kérte a Budapesten működő vállalkozásokat, hogy lehetőség szerint már február elején fizessék be az iparűzési adót, ne várják meg a határidőt.

Az indoklás szerint csak a korai befizetések biztosíthatják a közszolgáltatások zavartalan működését, és segíthetnek elkerülni, hogy a főváros pénzügyi csődhelyzetbe kerüljön.

Az önkormányzatok gazdálkodásában önmagában nem rendkívüli, hogy folyószámlahitel-keretet határoznak meg. Ennek oka, hogy a bevételek – például az iparűzési adó – nem folyamatosan érkeznek, hanem jellemzően két ütemben: tavasszal és ősszel. A kérdés inkább az, hogy mekkora hitelre van szükség a működéshez. A mostani helyzet azt mutatja, hogy Budapest folyó bevételei egyre kevésbé fedezik a kiadásokat, ezért a működés finanszírozásához egyre nagyobb hitelkeretre van szükség.