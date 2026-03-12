Nem árt az óvatosság: ennek a csillagjegynek a szülöttét ma ki akarják használni!
Napi horoszkóp: 2026. március 12. – az Oroszlán csillagjegy szülöttét ma ki akarják használni!
Kos
A Hold és a Szaturnusz, valamint a Neptunusz kvadrát fényszöge mutatja azt a robbanás közeli állapotot, amelybe csütörtökön kerülhet. A Hold délelőtt a Bak jegyébe lép, és jelezheti, hogy ön szerint valaki „nem játszik tisztán”. Délutánra azonban sikerülhet tisztázni a helyzetet, az este pedig még egy nagyon jó hírt is hozhat.
Bika
Önnek sem lesz egyszerű a csütörtök. Egy intéznivaló miatt érezheti az idő szorítását, ráadásul egy félreértés is nehezítheti a helyzetet. Szerencsére estére a viharfelhők nagy része szertefoszlik, péntekre pedig rendeződnek a problémák. Sőt, az égiektől még egy csodás „kárpótlást” is kaphat.
Ikrek
A Merkúr hátrálása fokozhatja a feszültségeket, és most a szokásosnál is érzékenyebben érintheti minden fennakadás. Ugyanakkor a Jupiter tegnap óta már előrehalad, ami azt jelzi, hogy közeleg egy szerencsés fordulat.
Rák
Önt is érintik a kvadrát fényszögek, amelyek ma láthatók az égen. Nagyobb fennakadásoktól azonban mégsem kell tartania: a Jupiter tegnap óta előrehalad a jegyében, és gondoskodik arról, hogy alapvetően minden sínen legyen.
Oroszlán
Csütörtökön jól jön az óvatosság. Ha elég figyelmes, könnyen észreveheti, amikor valaki nem teljesen tiszta szándékkal közeledik önhöz, vagy ki akarja használni. Figyeljen a megérzéseire és a jelekre, amelyek megmutatják, ha valami nem stimmel az illetővel vagy a történetével.
Szűz
A csütörtöki kvadrát fényszögek önt eléggé megviselhetik. Érzékenyebb és sértődékenyebb lehet a szokásosnál, de az is előfordulhat, hogy akaratlanul megbánt valakit – például egy félreértés miatt (Neptunusz). Nyilván nem lehet egész nap hallgatásba burkolózni, pedig most valójában ez lenne a legbölcsebb megoldás.
Mérleg
Készüljön fel a csütörtök délelőtti akadályokra. A hátráló Merkúr technikai bosszúságokat is hozhat, a kvadrát fényszögek pedig az idő sürgetését jelzik. Szakadozhat az internet, elromolhat a telefon, vagy éppen nem jutnak el önhöz fontos információk. Délutánra azonban már feloldódhat ez a hatás.
Skorpió
Ne vállalja túl magát. Ne zsúfolja tele tennivalókkal a csütörtöki napját. Több diszharmonikus konstelláció is nehezítheti a dolgát, ezért a rohanás és kapkodás helyett inkább lassítson. Az egyértelmű megfogalmazásra is nagyon figyeljen.
Nyilas
Ezen a napon lehetnek olyan konfliktusok, amelyek valójában egészen másról szólnak, mint ami a kimondott szavak szintjén látszik. Délutánra azonban nemcsak megnyugvást, hanem egy kifejezetten kedvező fordulatot is jelez önnek a Jupiter.
Bak
Úgy érezheti, hogy ön körül mindenki kapkod és rohan. A közlekedésben és a kommunikációban is érdemes óvatosnak és tapintatosnak lennie. Talán döbbenten figyeli majd, hogy az emberek milyen apróságokon képesek fennakadni vagy kiakadni. Az összeütközéseket most mindenáron kerülje.
Vízöntő
A csütörtöki fényszögek nagyon felerősíthetik a kiborulások esélyét. Ha nem is feltétlenül ön, de valaki a környezetében könnyen padlóra kerülhet. Legyen türelmes a többiekkel, és mutasson példát higgadt hozzáállásával.
Halak
Csütörtökön a kvadrát fényszögek önt sem kímélik. A konfliktusokat azonban elkerülheti, ha minden helyzetben nagyon egyértelműen fogalmaz. Most ugyanis a félreértések jelenthetik a legnagyobb veszélyt.
