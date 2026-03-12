Nem árt az óvatosság: ennek a csillagjegynek a szülöttét ma ki akarják használni!

Ma különösen fontos, hogy a Halak fogalmazzon pontosan, a Mérlegnek pedig nem árt tudnia, hogy ezen a csütörtökön több bosszúság is érheti. Egy csillagjegy szülöttét pedig kihasználhatják!

Az egyik csillagjegy szülöttét ezen a csütörtökön kihasználhatják, ha nem vigyáz! (Fotó: Ezequiel Demaestri / Freepik - illusztráció)

Napi horoszkóp: 2026. március 12. – az Oroszlán csillagjegy szülöttét ma ki akarják használni!

Kos

A Hold és a Szaturnusz, valamint a Neptunusz kvadrát fényszöge mutatja azt a robbanás közeli állapotot, amelybe csütörtökön kerülhet. A Hold délelőtt a Bak jegyébe lép, és jelezheti, hogy ön szerint valaki „nem játszik tisztán”. Délutánra azonban sikerülhet tisztázni a helyzetet, az este pedig még egy nagyon jó hírt is hozhat.

Bika

Önnek sem lesz egyszerű a csütörtök. Egy intéznivaló miatt érezheti az idő szorítását, ráadásul egy félreértés is nehezítheti a helyzetet. Szerencsére estére a viharfelhők nagy része szertefoszlik, péntekre pedig rendeződnek a problémák. Sőt, az égiektől még egy csodás „kárpótlást” is kaphat.

Ikrek

A Merkúr hátrálása fokozhatja a feszültségeket, és most a szokásosnál is érzékenyebben érintheti minden fennakadás. Ugyanakkor a Jupiter tegnap óta már előrehalad, ami azt jelzi, hogy közeleg egy szerencsés fordulat.

Rák

Önt is érintik a kvadrát fényszögek, amelyek ma láthatók az égen. Nagyobb fennakadásoktól azonban mégsem kell tartania: a Jupiter tegnap óta előrehalad a jegyében, és gondoskodik arról, hogy alapvetően minden sínen legyen.

Oroszlán

Csütörtökön jól jön az óvatosság. Ha elég figyelmes, könnyen észreveheti, amikor valaki nem teljesen tiszta szándékkal közeledik önhöz, vagy ki akarja használni. Figyeljen a megérzéseire és a jelekre, amelyek megmutatják, ha valami nem stimmel az illetővel vagy a történetével.

Szűz

A csütörtöki kvadrát fényszögek önt eléggé megviselhetik. Érzékenyebb és sértődékenyebb lehet a szokásosnál, de az is előfordulhat, hogy akaratlanul megbánt valakit – például egy félreértés miatt (Neptunusz). Nyilván nem lehet egész nap hallgatásba burkolózni, pedig most valójában ez lenne a legbölcsebb megoldás.

Mérleg

Készüljön fel a csütörtök délelőtti akadályokra. A hátráló Merkúr technikai bosszúságokat is hozhat, a kvadrát fényszögek pedig az idő sürgetését jelzik. Szakadozhat az internet, elromolhat a telefon, vagy éppen nem jutnak el önhöz fontos információk. Délutánra azonban már feloldódhat ez a hatás.