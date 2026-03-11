RETRO RÁDIÓ

Ez fájni fog: három csillagjegynek hatalmas pofont ad az univerzum

Ha érintett vagy, jobb, ha időben felkészülsz! Úgy talán kevésbé fáj a hatalmas pofon.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.03.11. 11:00
csillagjegy balszerencse asztrológia

Az univerzum meglepő fordulatra készül néhány csillagjegy szülöttének – ők hatalmas pofonként élik meg az elkövetkezendő időszakot. Ha eddig a szerencse jellemezte a mindennapjaidat, ha közéjük tartozol, akkor már most kösd fel a fehérneműt, mert várhatóan nem fogsz örülni annak, ami rád vár. 

Bizonyos csillagjegyek hatalmas pofonként élik meg az elkövetkezendő időszakot.
Bizonyos csillagjegyek hatalmas pofonként élik meg az elkövetkezendő időszakot. Te is közéjük tartozol? (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Ezek a csillagjegyek hatalmas pofont kapnak az univerzumtól

Úgy tűnik, nincs kegyelem: bizonyos csillagjegyeket most finoman szólva elkerül a szerencse, ami kedvüket szegheti. De mennyire lehet erre felkészülni?  Ha rendszeresen követed a horoszkópodat, akkor már egy lépéssel előrébb jársz!

Bika

Ezen csillagjegy szülötte híresen magabiztos és szeret két lábon járni a földön, ám most kicsúszhat a talaj a talpad alól. Félreértések, konfliktusok és váratlan pénzügyi nehézségek is sújthatnak a közeljövőben. Itt az alkalom alkalmazkodni a helyzethez, és hideg fejjel gondolkodni – bármennyire is ijesztően hangzik elsőre.

Skorpió

Szánj időt a pihenésre, koncentrálj a belső énedre, mivel érzelmileg megterhelő időszak köszönt be az életedbe, akár egy nem várt búcsúzás képében. A megmérettetések azonban segítenek a későbbiekben érettebben látni a mostani, embert próbáló helyzetet.

Oroszlán

Az Oroszlánok szeret a középpontban lenni, ám most nem árt az óvatosság! Gondold át, kivel és mit osztasz meg a munkahelyeden, mivel visszaélhetnek a helyzettel, s végül te iszod meg a levét! Az pedig nem várt, rémálomszerű helyzetet idézhet elő a számodra – utal rá a life.hu internetes portál.

 

