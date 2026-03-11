Ez fájni fog: három csillagjegynek hatalmas pofont ad az univerzum

Az univerzum meglepő fordulatra készül néhány csillagjegy szülöttének – ők hatalmas pofonként élik meg az elkövetkezendő időszakot. Ha eddig a szerencse jellemezte a mindennapjaidat, ha közéjük tartozol, akkor már most kösd fel a fehérneműt, mert várhatóan nem fogsz örülni annak, ami rád vár.

Bizonyos csillagjegyek hatalmas pofonként élik meg az elkövetkezendő időszakot. Te is közéjük tartozol? (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Ezek a csillagjegyek hatalmas pofont kapnak az univerzumtól

Úgy tűnik, nincs kegyelem: bizonyos csillagjegyeket most finoman szólva elkerül a szerencse, ami kedvüket szegheti. De mennyire lehet erre felkészülni? Ha rendszeresen követed a horoszkópodat, akkor már egy lépéssel előrébb jársz!

Bika

Ezen csillagjegy szülötte híresen magabiztos és szeret két lábon járni a földön, ám most kicsúszhat a talaj a talpad alól. Félreértések, konfliktusok és váratlan pénzügyi nehézségek is sújthatnak a közeljövőben. Itt az alkalom alkalmazkodni a helyzethez, és hideg fejjel gondolkodni – bármennyire is ijesztően hangzik elsőre.

Skorpió

Szánj időt a pihenésre, koncentrálj a belső énedre, mivel érzelmileg megterhelő időszak köszönt be az életedbe, akár egy nem várt búcsúzás képében. A megmérettetések azonban segítenek a későbbiekben érettebben látni a mostani, embert próbáló helyzetet.

Oroszlán

Az Oroszlánok szeret a középpontban lenni, ám most nem árt az óvatosság! Gondold át, kivel és mit osztasz meg a munkahelyeden, mivel visszaélhetnek a helyzettel, s végül te iszod meg a levét! Az pedig nem várt, rémálomszerű helyzetet idézhet elő a számodra – utal rá a life.hu internetes portál.