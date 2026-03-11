Csepelen csaptak le a rendőrök – Albérletből árulta a drogot a pár
A dílerek milliós haszonra tehettek szert. Brutális árat fizettek a vevők a drogért.
A csepeli rendőrök március 5-én egy bérelt lakásban fogtak el egy 43 éves nőt és egy 42 éves férfit, akik a nyomozás adatai szerint kristályt árultak. A vevők grammonként 10-15 ezer forintot fizettek a veszélyes drogért, a dílerek milliós haszonra tehettek szert. A nyomozók a lakásban kábítószergyanús anyagokon kívül a porciózáshoz és a csomagoláshoz használt eszközöket, valamint több mobiltelefont foglaltak le – fogalmazott a rendőrség.
A BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságon N. Andrást és O. Mónikát kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket és kezdeményezték a letartóztatásukat.
A kristály az egyik legártalmasabb pszichoaktív szer, kiszámíthatatlan, szélsőséges viselkedést, erős pszichológiai függőséget vált ki, hosszan tartó fogyasztása pedig maradandó egészségkárosodást okoz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre