Csepelen csaptak le a rendőrök – Albérletből árulta a drogot a pár

A csepeli rendőrök március 5-én egy bérelt lakásban fogtak el egy 43 éves nőt és egy 42 éves férfit, akik a nyomozás adatai szerint kristályt árultak. A vevők grammonként 10-15 ezer forintot fizettek a veszélyes drogért, a dílerek milliós haszonra tehettek szert. A nyomozók a lakásban kábítószergyanús anyagokon kívül a porciózáshoz és a csomagoláshoz használt eszközöket, valamint több mobiltelefont foglaltak le – fogalmazott a rendőrség.

Brutális árat fizettek a vevők a drogért. Fotó: Mehes Daniel / Képünk illusztráció: Shutterstock

A BRFK XXI. Kerületi Rendőrkapitányságon N. Andrást és O. Mónikát kábítószer-kereskedelem bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, őrizetbe vették őket és kezdeményezték a letartóztatásukat.