Dráma a Király utcánál – újra kellett éleszteni egy embert a villamosmegállóban
Mentők és rendőrök jelentek meg a Király utcában. A villamosmegállónál kezdték meg az újraélesztést.
A Bors számolt be arról, hogy Budapesten, a Király utcai 4-6-os villamosmegállóban mentők és rendőrök egy ember újraélesztésének helyszínét biztosították szerda reggel.
Újraélesztés zajlik a fővárosban
Ahogy azt a Bors megtudta, a Király utcai villamosmegállóban egy eszméletlen férfi fekszik. Az életfunkciói nem működnek, ezért segítséget hívtak hozzá. A mentősök lélegeztetik, és a defibrillátort is bevetették. Az újraélesztés jelenleg is tart, a 4-6-os megállójában a járókelők egy emberként szorítanak a bajban levőnek és a mentősöknek.
Frissítés: A Bors munkatársa a helyszínről közölte: egy idős férfi lett rosszul, hozzá hívtak mentőket, a rendőrök pedig a mentősök munkáját biztosították. Sajnos a férfit nem sikerült újraéleszteni, életét már nem tudták megmenteni.
