„Boszorkányság segít abban, hogy rocksztár legyek” – a modern boszorkányság lenyűgöző háttere

Egykoron a boszorkányokat üldözték. Ma már inkább menő a boszorkányság, mintsem tabu.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 18:00
A boszorkányság újból hódít, ezúttal az interneten. Ami egykoron tiltott volt, és amitől féltek az emberek, ma már inkább csalogató és egyáltalán nem tabu. 

Ma már a boszorkányság egyáltalán nem tabutéma, pedig egykoron életeket tett tönkre ez a foglalkozás
Fotó: Képünk illusztráció/Unsplash

Boszorkányság hódít a TikTokon

A boszorkányok visszatértek, és a TikTokon hódítanak. Ők nem a mesebeli, seprűnyélen repülős boszorkányok, akiket gyerekként megszokhattunk, ők a közösségi média felületén hódítanak, méghozzá azzal, hogy varázslatokra tanítják az embereket, elűzik a rossz energiákat, és azokat, akik szerelmi bűbáj miatt keresik fel őket, nos azokat pedig messzire elhajtják. De tulajdonképpen mit is jelent boszorkánynak lenni 2026-ban? Ki az, aki azzá válhat? Miről szól valójában? A Daily Star boszorkányszakértője elkalauzol minket a modern boszorkányság világába, és bemutatja, hogy milyen is valójában a varázsvilág.  

Régebben tönkretette az életeket a boszorkányság

A szakértő egy Julie névre hallgató, 60 éves boszorkányt látogatott meg, aki határozott személyiségként említ, aki egyáltalán nem akar másoknak megfelelni. Tizenéves kora óta gyakorolja a boszorkányságot, és azokban az évtizedekben is űzte a tevékenységet, amikor a boszorkányság nyilvános felvállalása életeket tehetett tönkre. Ezek voltak a 70-es 80-as évek. „Titokban kellett tartani, különben megfizetted az árát” – mondta Julie. 

Julie-nak mára már saját boszorkánygyülekezete van, nyíltan felvállalja magát, és az interneten is egyre népszerűbb. A gyülekezete több ezer TikTok-követővel rendelkezik, és olyan varázslatokra tanítják az érdeklődőket, amelyek az önmegerősítést szolgálják, és nem a mások manipulálását szorgalmazza. 

Nem azért vagyok itt, hogy olyan nőknek készítsek varázslatokat, akik egy hírességgel akarnak ágyba bújni. Ha valaki szerelmi mágiát szeretne kérni, hogy megszerezhesse Brad Pittet, elküldöm a fenébe, hogy inkább magán dolgozzon

 – mondja Julie teljes komolysággal. Úgy véli, hogy a mágia csak is akkor tud igazán működni, ha valódi dolgokra fókuszál. Pont ezért is tud visszaütni. 

A varázslat nem más, mint felturbózott manifesztáció

Számos boszorkány véli a TikTokon, hogy csak azok tudnak varázsolni, akiknek az ereiben igazi boszorkányvér csörgedezik, azonban Julie ezt butaságnak tartja. „Ez olyan készség, mint bármelyik másik. Megtanulod majd gyakorlod. Bárkiből lehet boszorkány” – ismerteti Julie, majd hozzáteszi, hogy a mágia nem más, mint manifesztáció, csak felturbózva. Elvégre a médiumok is csak nagyon intuitív emberek, akik jól olvassák az energiát és a testbeszédet. 

A Daily Star szakértője, Brocarde végül nem hagyta el üres kézzel a gyülekezetet, ugyanis Julie megkérdezte, mire van szüksége. A szakember így írt. 

Sikert a zenében. Magyarul? A bolygó legnagyobb rocksztárja akarok lenni. Gyertyákat gyújtottunk. Koncentráltunk. Elvégeztük a varázslatot. A bűbáj már az univerzumban lebeg. Szóval figyeljétek csak...

 – írta a Daily Star rovatában

 

