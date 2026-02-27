Itt a jelzett áradás a Dunán: Budapest így szab gátat neki

Mi sem bizonyítja jobban, hogy a meteorológiai előrejelzések egyre megbízhatóbbak, mint az a friss tény, hogy bekövetkezett az, amire már napokkal ezelőtt felhívták a figyelmet: a Duna vízszintje az elmúlt 48 órában drasztikusan emelkedett a felső szakaszokon lehullott csapadék és a hirtelen hóolvadás miatt. Az áradás – ahogyan azt a szakemberek előre megmondták – a hét utolsó munkanapjára elérte Budapestet is.

Mutatjuk, hogy milyen magasan tetőzhet majd a mostani áradás a Dunán. Fotó: MATE KRISZTIAN / Metropol

Áradás a Dunán: ez a helyzet a fővárosban

Február 27-én reggelre a víz már nyaldosta az alsó rakpartokat. Ez azt jelenti, hogy bár a város belső részeit nem fenyegeti közvetlen veszély, a folyóhoz közeli területeken – különösen a Római-parton és a Margitsziget egyes részein – komoly erőfeszítésekre van szükség.



Meddig tart?

A vízügyi előrejelzések szerint a tetőzés a hétvégén, szombat este várható. Ezt követően a folyó várhatóan, békés vízszintcsökkenés, magyarul lassú apadás indul. A jó hír, hogy az időjárás szárazabbra fordult, így utánpótlás egyelőre nem érkezik a hegyekből. Azaz szerencsére szó sincs a 2013-as történelmi, 891 centiméteres rekord megdöntéséről. A mostani árhullám inkább a „szokásos, de komoly” kategóriába tartozik: a modern védműveknek köszönhetően a budapestiek biztonságban vannak.

Kattints a képre és nézd meg galériánkat a budapesti árvízi védekezésről!