Itt a jelzett áradás a Dunán: Budapest így szab gátat neki

Ahogy azt a meteorológusok a hét közepén megjósolták, a Dunán levonuló árhullám február 27-én elérte a fővárost. Budapest nem várta ölbe tett kézzel az áradást: a város több pontján már hajnalban megkezdődött a védekezés.

Szerző: GUY
Létrehozva: 2026.02.27.
árvíz duna Budapest

Mi sem bizonyítja jobban, hogy a meteorológiai előrejelzések egyre megbízhatóbbak, mint az a friss tény, hogy bekövetkezett az, amire már napokkal ezelőtt felhívták a figyelmet: a Duna vízszintje az elmúlt 48 órában drasztikusan emelkedett a felső szakaszokon lehullott csapadék és a hirtelen hóolvadás miatt. Az áradás – ahogyan azt a szakemberek előre megmondták – a hét utolsó munkanapjára elérte Budapestet is.

áradás 206.02.27_Jön az árvíz a Dunán
Mutatjuk, hogy milyen magasan tetőzhet majd a mostani áradás a Dunán. Fotó: MATE KRISZTIAN / Metropol

 

Áradás a Dunán: ez a helyzet a fővárosban

Február 27-én reggelre a víz már nyaldosta az alsó rakpartokat. Ez azt jelenti, hogy bár a város belső részeit nem fenyegeti közvetlen veszély, a folyóhoz közeli területeken – különösen a Római-parton és a Margitsziget egyes részein – komoly erőfeszítésekre van szükség.
 

Meddig tart?

A vízügyi előrejelzések szerint a tetőzés a hétvégén, szombat este várható. Ezt követően a folyó várhatóan, békés vízszintcsökkenés, magyarul lassú apadás indul. A jó hír, hogy az időjárás szárazabbra fordult, így utánpótlás egyelőre nem érkezik a hegyekből. Azaz szerencsére szó sincs a 2013-as történelmi, 891 centiméteres rekord megdöntéséről. A mostani árhullám inkább a „szokásos, de komoly” kategóriába tartozik: a modern védműveknek köszönhetően a budapestiek biztonságban vannak.

Kattints a képre és nézd meg galériánkat a budapesti árvízi védekezésről!

Áradás a Duna fővárosi szakaszán

fotótegnap, 06:46

 

