Budapest tényleg az ezer kátyú városa? A BPműhely legújabb poadcastjéből kiderül

A budapesti kátyúhelyzet az elmúlt hónapokban látványosan romlott, de a szakértők szerint ez korántsem új keletű jelenség. A BP Műhely poadcastjében most arról beszéltek, hogy, milyen állapotban van ma a fővárosi úthálózat, és mi áll a kátyúk tömeges megjelenése mögött.

A kátyúk komoly károkat okozhatnak az autósoknak Fotó: Metropol



Dr. Almássy Kornél, a BP Műhely kutatási vezetője szerint a mostani állapotok valójában évek következményei:

Az volt a szerencséje Budapestnek az elmúlt években, hogy nem volt egy igazán kemény tél. Most viszont ez napvilágra hozta, milyen állapotban van az úthálózat.

A hideg, csapadékos idő valóban gyorsítja a burkolatok romlását: a víz beszivárog, megfagy, majd az olvadás során szétfeszíti az aszfaltot. De ez csak ráerősít egy már meglévő problémára.

A szakértő szerint a fő gond az, hogy Budapesten az elmúlt években folyamatosan csökkent az útfelújításokra fordított összeg:

Az elmúlt 5-6 évben folyamatosan csökkentek a források, sőt az elmúlt három évben egyáltalán nem volt érdemi útfelújítás Budapesten.

A különbség látványos:

Tarlós István idején évente több mint 20 milliárd forint jutott nagyfelületű felújításokra

volt olyan év az utóbbi időszakban, amikor ez az 1 milliárdot sem érte el

idén is alig közelíti a 4 milliárdot

Almássy szerint ennek mára egyértelmű következménye van:

Most ennek az az eredménye, amit látunk: szinte közlekedhetetlenek a fővárosi utak.

Bár a Budapest Közút folyamatosan javítja az utakat, ez sok esetben már csak tűzoltás.

Megtesznek mindent, amit lehet, de a probléma az, hogy évek óta nincs elég forrás a felújításokra, és ez nem prioritás a városvezetés számára

– fogalmazott Almássy.

A helyzetet tovább rontja, hogy sok út már túl van azon az állapoton, ahol a kátyúzás tartós megoldást jelentene.

Szilvai József Attila, a Magyar Közút vezérigazgatója így magyarázta:

Van az az életciklus, amikor a kátyúzás még tartós javítást jelent, és van az a szakasz – amit Budapesten is látok –, amikor már nem. Ilyenkor a kátyúzás nem ad valódi megoldást.

Miközben Budapesten romlik a helyzet, az országos úthálózaton más a trend:

Tavaly 400 kilométer utat újítottunk meg, idén ennek a dupláját fogjuk. A felújítások mindig a legproblémásabb szakaszokra koncentrálnak.

A különbség nemcsak pénzben, hanem eredményben is mérhető. Almássy egy nemzetközi példát is hozott:

Egy német mérnökségen évente körülbelül 100 tonna aszfaltot használnak kátyúzásra. Nálunk ennek a többszörösére van szükség , mert sokkal rosszabb az alapállapot.

Almássy Kornél szerint nem a pénz a gond, a kérdés inkább az, hogy mire költi a főváros a rendelkezésére álló forrást.

Nem igaz, hogy ne lenne forrás. Budapest az ország leggazdagabb városa, az iparűzési adóbevételek az elmúlt években megduplázódtak.

A szakértő szerint az is probléma, hogy a főváros gyakran összemossa az útfelújítást az urbanisztikai projektekkel és útfelújítási pénzből városfejlesztési projekteket valósítanak meg. Példaként a Mester utcát említette.

1,2 milliárd forintból nagyjából egy kilométert újítanak fel, miközben ebből 5-6 kilométer utat is újra lehetne aszfaltozni.

A helyzet ugyan súlyos, de nem reménytelen. A szakértők szerint Budapest előnye, hogy az utak alaprétege sok helyen még jó állapotban van.

Elég lenne a felső egy-két réteg cseréje, és máris jelentős javulást lehetne elérni

– mondta Almássy.