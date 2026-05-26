Rácz-Gyuricza Dóra kitálalt kapcsolatáról: megbocsátható nála egy egyéjszakás kaland?

Rácz-Gyuricza Dóra ismét lehetőséget adott követőinek arra, hogy kérdéseket tegyenek fel neki Instagram-oldalán, és ezek között akadt néhány meglepő is. Mint mindig, a séffeleséget kifaggatták házasságáról Rácz Jenővel, és ő teljes őszinteséggel válaszolt.

Rácz-Gyuricza Dóra: Irreális azt gondolni, hogy ásó-kapa-nagyharang

A Michelin-csillagos magyar séf, Rácz Jenő és Dóra 2021 óta élnek boldog házasságban, 2022-ben kislányukkal, Kamillával bővült a család, és úgy tűnik, sokan kíváncsiak, mi a kapcsolatuknak a titka. A celebanyuka egyik követője nem is kerülgette a témát: „Szerinted a házasságért kell dolgozni vagy az a jó, ha magától megy minden?” – tette fel a kérdést.

Minden kapcsolatért dolgozni kell! A házasságodért, a barátságaidért, a családodért, sőt a saját magaddal való jó kapcsolatodért is! Irreális azt gondolni, hogy ásó-kapa-nagyharang, aztán most már minden megy magától. Az élet minden területére igaz, hogy ahol odateszed magad, szívvel-lélekkel törődsz, szeretsz, gondoskodsz, az működik

– fejtette ki Dóra.

Azonban egy meglepő kérdés is felmerült, miszerint a séffeleség számára megbocsátható-e az egyéjszakás kaland.

Persze, ha sem a férjem, sem én nem vettünk részt benne

– válaszolta humorosan.

Dóra nemcsak kapcsolati kérdésekre válaszolt, ugyanis azt is elárulta, valaha befeküdne-e a kés alá.

Nem vagyok képmutató, persze mindent beleadok, hogy a maxot hozzam ki magamból, de abból dolgozom, amit alapból Isten adott. Tudom, tudom számtalanszor megkaptam, hogy miért nem csináltatom meg a cickóim, hát mert ez így tetszik. Voltam dupla D méret szoptatás alatt és alig vártam, hogy újra visszaálljanak a dolgok.

Hozzátette, hogy legtöbb ismerőse megbánta a mellműtétet vagy valami utólagos probléma lépett fel. Elárulta, hogy az ő titka a helyes táplálkozás, fogszabályzó, edzés, illetve a smink és divat.