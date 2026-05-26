„Felkavaró számomra nézni ezt a videót” – Szandi még mindig nem dolgozta fel a gyászt

Január 31-én hunyt el az Artisjus-, Fonogram- és eMeRTon-díjas magyar előadóművész, Fenyő Miklós. Halálának híre mélyen érintette az egész országot, köztük Szandit is, aki rendkívül közel állt hozzá.

Még mindig küzd a gyásszal Szandi

„Felkavaró számomra nézni ezt a videót. Pont egy évvel ezelőtt adtam elő ezt a dalt a Szerencseszombatban, amikor a Hungária már javában készült az MVM- koncertre” – írta Instagram-oldalán az énekesnő, aki elárulta, hogy előadása során az egész Hungária együttes ott ült vele szemben, köztük Fenyő Miklós is.

Hiába ölelt meg engem előtte, akkor is nagyon izgultam. Soha nem fogom elfelejteni. Ezt sem…

– tette hozzá.

Fenyő Miklós halála rendkívül mélyen érintette Szandit, aki második apjaként tekintett az énekesre. „Nincsenek szavak, csak a mérhetetlen fájdalom, amit érzek. Potyognak a könnyeim és nem akarom elhinni… Drága Miklós bátyám! Soha nem fogom elfelejteni, mennyi mindent köszönhetek Neked” – tisztelgett az énekesnő a legendás magyar rock’n’roll énekes emléke előtt még januárban.