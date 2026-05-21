"A drog fojtogatja Józsefvárost” – Kozma Lajos szerint keményebb fellépés kell a VIII. kerületben
A VIII. kerület legsúlyosabb problémáját továbbra is a droghelyzet és a közbiztonság romlása jelenti. Kozma Lajos nagyobb rendőri jelenlétet, több kamerát, zebrafelújításokat és forgalomlassítást sürget.
Józsefváros több pontját járta végig képviselői közterület-bejárás keretében Kozma Lajos, nyolcadik kerületi fideszes képviselő, aki Camara-Bereczki Ferenc Miklós képviselőtársával és Zsiga Ottó társaságában egyeztetett a kerület problémáiról rendészeti, rendőrségi és hatósági szakemberekkel.
A bejárás során elsősorban a lakossági panaszokra fókuszáltak. Kozma Facebook-bejegyzésben számolt be az eseményről. Elmondta: több helyen szükség van a régi zebrák újrafestésére, illetve új gyalogátkelők kijelölésére is, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés. Külön kitért a Baross utca szervizútjaira, ahol a forgalom lassítását sürgette a gyalogosok védelme és a környéken élők nyugalma érdekében.
Kozma Lajos szerint a kerület legégetőbb problémája továbbra is a droghelyzet. Úgy fogalmazott: Józsefvárost fojtogatja a drog és az ehhez kapcsolódó bűnözés, ezért szerinte minden lehetséges eszközzel fel kell lépni a jelenség ellen. Több köztéri kamerát, valamint erősebb, folyamatos rendvédelmi jelenlétet tart szükségesnek.
Kozma Lajost 2025-ben választották meg józsefvárosi képviselőnek
Kozma Lajost 2025-ben időközi választáson választották önkormányzati képviselővé. A politikus régóta a kerületben él, házfelügyelőként is látta a környék problémáit és megválasztása óta rendszeresen beszámol a józsefvárosi közbiztonsági problémákról. Rendszeresen járja a környéket, meghallgatja a lakók panaszait, és ezek alapján próbál megoldásokat találni.
A Facebookon közzétett beszámolói alapján a mindennapi problémák egyre látványosabbak: gyakoriak a társasházak elleni rongálások, sok helyen droghasználók költöznek be a lépcsőházakba vagy közös helyiségekbe, miközben nyíltan zajlik a kábítószer-kereskedelem is. Józsefvárosban több parkot és utcát közterületi vécéként használnak, ami jelentősen rontja az ott élők életminőségét.
A közterület-bejárás során szó esett a zöldfelületek állapotáról is. Kozma szerint a kerület élhetőségéhez elengedhetetlen a parkok és zöldterületek bővítése, valamint megfelelő fenntartása.
A képviselő úgy fogalmazott: a teendők listája hosszú, de biztatónak tartja, hogy számos felkészült szakember dolgozik Józsefvárosban a problémák megoldásán. Megköszönte a bejáráson részt vevő rendészeti, hatósági és önkormányzati szakemberek együttműködését is.
