"A drog fojtogatja Józsefvárost” – Kozma Lajos szerint keményebb fellépés kell a VIII. kerületben

A VIII. kerület legsúlyosabb problémáját továbbra is a droghelyzet és a közbiztonság romlása jelenti. Kozma Lajos nagyobb rendőri jelenlétet, több kamerát, zebrafelújításokat és forgalomlassítást sürget.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.21. 18:22
Józsefváros több pontját járta végig képviselői közterület-bejárás keretében Kozma Lajos, nyolcadik kerületi fideszes képviselő, aki Camara-Bereczki Ferenc Miklós képviselőtársával és Zsiga Ottó társaságában egyeztetett a kerület problémáiról rendészeti, rendőrségi és hatósági szakemberekkel.

Kozma Lajos kerületi képviselőként mindent megtesz a kerületért
A bejárás során elsősorban a lakossági panaszokra fókuszáltak. Kozma Facebook-bejegyzésben számolt be az eseményről. Elmondta: több helyen szükség van a régi zebrák újrafestésére, illetve új gyalogátkelők kijelölésére is, hogy biztonságosabbá váljon a közlekedés. Külön kitért a Baross utca szervizútjaira, ahol a forgalom lassítását sürgette a gyalogosok védelme és a környéken élők nyugalma érdekében.

Kozma Lajos szerint a kerület legégetőbb problémája továbbra is a droghelyzet. Úgy fogalmazott: Józsefvárost fojtogatja a drog és az ehhez kapcsolódó bűnözés, ezért szerinte minden lehetséges eszközzel fel kell lépni a jelenség ellen. Több köztéri kamerát, valamint erősebb, folyamatos rendvédelmi jelenlétet tart szükségesnek.

Kozma Lajost 2025-ben választották meg józsefvárosi képviselőnek

Kozma Lajost 2025-ben időközi választáson választották önkormányzati képviselővé. A politikus régóta a kerületben él, házfelügyelőként is látta a környék problémáit és megválasztása óta rendszeresen beszámol a józsefvárosi közbiztonsági problémákról. Rendszeresen járja a környéket, meghallgatja a lakók panaszait, és ezek alapján próbál megoldásokat találni.

A Facebookon közzétett beszámolói alapján a mindennapi problémák egyre látványosabbak: gyakoriak a társasházak elleni rongálások, sok helyen droghasználók költöznek be a lépcsőházakba vagy közös helyiségekbe, miközben nyíltan zajlik a kábítószer-kereskedelem is. Józsefvárosban több parkot és utcát közterületi vécéként használnak, ami jelentősen rontja az ott élők életminőségét.

A közterület-bejárás során szó esett a zöldfelületek állapotáról is. Kozma szerint a kerület élhetőségéhez elengedhetetlen a parkok és zöldterületek bővítése, valamint megfelelő fenntartása.

A képviselő úgy fogalmazott: a teendők listája hosszú, de biztatónak tartja, hogy számos felkészült szakember dolgozik Józsefvárosban a problémák megoldásán. Megköszönte a bejáráson részt vevő rendészeti, hatósági és önkormányzati szakemberek együttműködését is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
