Sokkoló fordulat: 2027-től jön a dupla parkolási díj, teljesen kiakadtak a magyar autósok!
Elképesztő büntetéssel sújtja a főváros a környezetbarát autózást, ugyanis hamarosan hivatalossá válhat a nehezebb elektromos járműveket érintő brutális sarc! Ennek értelmében pedig alaposan megdrágulhat a parkolás számukra is Budapesten.
Ha azt hitted, hogy a zöld rendszámmal örökké megúszhatod a fizetést, óriásit tévedsz. A szigorú parkolási rendelet tervezett módosítása miatt most az autósoknak egy egészen újfajta csapásra kell felkészülniük: a Fővárosi Közgyűlés elé kerülő javaslat alapján ugyanis 2027-től kíméletlenül bevezetik a tömegalapú rendszert. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nehezebb elektromos autók tulajdonosainak mélyen a zsebükbe kell nyúlniuk, ha le akarnak állni Budapest utcáin!
A Magyar Elektromobilitási és Technológiai Egyesület azonnal kongatni kezdte a vészharangot, és a vonatkozó fővárosi előírások azonnali felülvizsgálatát követeli.
Az egyesület szerint a döntés egy hatalmas kiszúrás, ami teljesen térdre kényszerítheti a hazai elektromosautó-piacot és az egész iparágat.
Azzal, hogy a 2000 kilogramm feletti tisztán elektromos autókat dupla tarifával sújtják, pontosan a technológiába beruházó, zöld rendszámos családosokat és az iparágat büntetik. Az akkumulátorok súlya miatt szinte minden modern családi e-autó beleesik ebbe a csapdába. Követeljük a parkolási rendelet azonnali módosítását és a tiszta villanyautók teljes mentességét
– adott hangot felháborodásának Marsi Norbert, az egyesület elnöke.
A döntéshozók szerint az intézkedés igazságos, miközben az autósok úgy vélik, hogy ez csak egy koholt indok a sofőrök újabb megkopasztására.
Totális káosz: kinek a zsebére megy a budapesti parkolási rendelet?
Hiába próbálják a zöld köntösbe bújtatott érvekkel elbagatellizálni a helyzetet, a szakértők szerint a tömegalapú szabályozás több sebből is vérzik. Az ugyanis teljesen elmossa a határokat a lokálisan zéró kibocsátású villanyautók és a belső égésű motoros járművek között. Nemcsak a környezetvédelmi célok csorbulnak óriásit, de az elemzések szerint a Budapesten parkoló e-autók jelentős része azonnal a dupla fizetős kategóriába zuhan át. Van ok a komoly aggodalomra, hiszen a fővárosi autósoknak már a jövő évtől kezdve durva átalakulásokkal kell szembenézniük!
A budapesti parkolási horror számokban:
- Hagyományos autók: Az 1800 kilogrammnál nehezebb benzines és dízeles járművek azonnal dupla tarifát fizetnek a zónákban.
- Elektromos autók: A 2000 kilogramm feletti tisztán elektromos modellek tulajdonosaira szintén kétszeres szorzó vár 2027-től.
Úgy tűnik, hogy a kedvezmények kora végleg lejárt! Készülj fel, mert ha nagy és nehéz villanyautód van, hamarosan vagyonokat fogsz ott hagyni a budapesti parkolóhelyekért!
