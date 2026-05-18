51 évesen hozta világra ikreit az újdonsült édesanya

Egy nő, aki „mindig is arról álmodott, hogy anya lesz”, 51 évesen ikreknek adott életet. A most 53 éves Caroline Morgan régóta vágyott gyermekekre, de úgy érezte, hogy „sosem volt igazán megfelelő az idő” a gyerekvállalásra.

Caroline Morgan 51 évesen lett először anya. Fotó: Facebook/Bristol.Live

Miután 40 évesen elvégezték a kezdeti termékenységi teszteket, 44 évesen ismerkedett meg mostani vőlegényével, Richarddal. A pár két évig próbálkozott természetes úton, sikertelenül – és Caroline bevallja, hogy „pánikba kezdett esni” - írja a Mirror.

Sokáig küzdött, hogy anya lehessen, 51 évesen sikerült

Az orvosok lombikbébi programot javasoltak, ami arra késztette őket, hogy magánkezelést kérjenek egy spanyol klinikán – ahol kiderült Caroline endometriózisa. Az első három ciklus sikertelen volt, majd két mesterséges terhesség következett, mielőtt Caroline ötödik próbálkozására teherbe esett, de hathetesen.

Mivel még két lefagyasztott embriójuk volt, a pár belekezdett a hatodik ciklusba, és megdöbbenve hallották, hogy nem egy babát, hanem ikreket várnak.

„Elég fiatalon voltam nagynéni – kilencéves, általános iskolás voltam, a nővérem pedig sokkal idősebb nálam. Abban a pillanatban azt gondoltam: »Imádom a babákat, és egy nap anya leszek«. Elég sokat utaztam a munkám miatt, óceánjárókon énekeltem, így az anyaság sosem tűnt igazán megfelelő időpontnak számomra.”

Amikor találkozott akkor 44 éves párjával, Richard-dal, próbálkoztak egy ideig, de nem jártak sikerrel. „Elmentünk az orvosokhoz kivizsgálásra, és azt mondták, hogy nem látnak semmi bajt, de azt mondták, valószínűleg a korom miatt van, és lombikbébi programra kell áttérnem.”

„Személy szerint türelmes vagyok, és szeretek idősebb anya lenni – anyagilag többet tudok nekik adni, kiegyensúlyozottabb, bölcsebb és világlátottabb vagyok. Nem nézek ki annyi idősnek, mint amennyi vagyok, 53 éves vagyok, és az emberek azt mondják, hogy 35-nek nézek ki. Teljesen ledöbbennek, amikor elárulom, mennyi vagyok. Amikor elmesélem nekik a történetemet, megdöbbennek, és el sem tudják képzelni, hogy ebben a korban gyerekük legyen, annyira kimerültek lennének. Azt akarom mondani az embereknek, hogy van remény, és ne adják fel.” - mondta az édesanya, aki 51 évesen vállalt ikreket.