Ben Affleck és Matt Damon új filmje kihúzta a gyufát, per indult ellenük

Komoly jogi botrány robbant ki a Netflix egyik legsikeresebb thrillerje körül. Matt Damon és Ben Affleck közös filmje, A nagy fogás ugyan hatalmas nézettséget produkált, ám most két amerikai rendőr azt állítja, hogy a történet túlságosan is hasonlít egy valódi ügyre méghozzá annyira, hogy szerintük a nézők könnyedén felismerhetik bennük a film szereplőit.

A thriller alapját egy 2016-os miami akció adta, amely során több mint 24 millió dollár készpénz került elő egy titkos rejtekhelyről. A filmben Damon és Affleck olyan rendőröket alakítanak, akik között fokozatosan elmérgesedik a viszony a hatalmas pénz miatt, miközben korrupciógyanú és árulás is felmerül.

A problémát az okozta, hogy két Miami-Dade megyei rendőr, Jonathan Santana és Jason Smith szerint a történet túl sok ponton egyezik a valós eseményekkel. A két férfi emiatt pert indított a színészek cége, a Artists Equity ellen, arra hivatkozva, hogy a film rossz színben tünteti fel őket, és sokan korrupt rendőrökként tekintenek rájuk.

A rendőrök azt hangsúlyozzák, hogy semmilyen pénzt nem tulajdonítottak el, ennek ellenére szerintük a film komoly károkat okozott a hírnevükben és a szakmai megítélésükben. Bár az alkotás elején szerepel a megszokott figyelmeztetés arról, hogy a történet fikciós elemeket is tartalmaz, a felperesek szerint túl sok konkrétum maradt benne ahhoz, hogy véletlen egybeesésről lehessen beszélni.

A produkció ráadásul különösen nagy figyelmet kapott Hollywoodban, hiszen Damon és Affleck hosszú idő után ismét együtt szerepeltek egy nagyszabású moziban. A film sikere így most nemcsak a nézettségi listák miatt került reflektorfénybe, hanem azért is, mert könnyen precedensértékű perré válhat abból, hogyan használhatnak fel valós bűnügyeket a filmesek - írja a Life.hu.