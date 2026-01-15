Ki nem találnád, hogy ki támogatta Ben Afflecket függősége leküzdésében!

A színészek január 12-én szerepeltek The Howard Stern Show műsorában, ahol Ben Affleck elmondta, hogy mivel Matt Damonnal együtt váltak híressé, legalább volt valaki, akihez fordulhatott, és akivel megoszthatta, mennyire őrültek lehetnek a dolgok.

Matt Damon és Ben Affleck gyermekkoruk óta barátok Fotó: Getty Images / Hot Magazin

Matt Damon mindig Ben Affleck mellett állt

Matt Damon elárulta, hogy a hírnév komoly hatással lehet az emberre, mondván, hogy az ember fejlődése lelassul abban a pillanatban, amikor híres lesz, mert a világ másképp bánik veled. A Good Will Hunting főszereplője azt is hozzátette, hogy ő és Ben Affleck szerencsések voltak, mert a hírnév előtt volt néhány évük, amikor beléptek egy szobába, és senki nem fordított rájuk különösebb figyelmet.

Hírnevük életeket próbáló kihívások elé állította őket, többek között Ben Affleck két válása Jennifer Garnerrel és Jennifer Lopez-szel. Stern megkérdezte Damtont, hogy továbbra is úgy érzi-e, képes ott lenni barátja mellett, és mondani neki: „Itt vagyok, hogy segítsek.”

Ó, igen, a kapcsolatunkat nem befolyásolja, mit mondanak az emberek. Ott voltam minden pillanatnál

- válaszolta Matt Damon.

Ben Affleck, aki nyíltan beszélt alkoholfüggőségi problémáiról, elmondta, hogy barátja jelenléte és támogatása nagyon sokat jelent neki, és Matt Damont a valódi barátság példájaként tartja számon.

A színészek már gyermekkoruk óta barátok, szüleik által ismerték meg egymást, akik tanárként dolgoztak. Azóta rengeteg hullámvölgyet éltek már át, de mindig barátok maradtak, és ott voltak egymás mellett a nehéz időkben is. Az egyik pillanat, ami igazán próbára tette barátságukat, az volt, amikor együtt éltek. Ben Affleck a The Late Late Show With James Corden 2023-as adásában elmondta, hogy Damonnak van egy hibája:

Elfelejti, hogy ha végeztél valamivel, azt el kell mosni vagy ki kell dobni.

Szerencsére a barátságuk túlélte ezt a nehézséget, és úgy hiszik, együtt megnyerték a lottót - számolt be róla a Ladbible.