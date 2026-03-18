Orbán Viktor: Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik
Ismét hallucinálnak a tiszások. Orbán Viktor jót derült a legújabb összeesküvés-elméleten.
A tiszások állítják: ázsiai emberek előtt lépett fel Orbán Viktor az egri Békemeneten. A miniszterelnök erre mosolyogva úgy reagált: „Baj van a toronyban odaát".
Orbán Viktor: Megérintette őket a vereség szele, most hogy a magyarok előjöttek
Békemenet, Kaposvár, aztán Eger. Azt hitték szerintem, komolyan elhitték, hogy Magyarországon lehet ukránbarát politikával választást nyerni. Különösen úgy, hogy Brüsszel is megtámogatja őket, és látják hogy nem. Keserű az ébredés, és ilyenkor sok butaság is elhangzik. Jókat fogunk derülni a következő napokban!
– zárta le Orbán Viktor.
