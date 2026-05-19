Vége egy korszaknak: 30 év után befejezi a közös zenélést az Aqua

Az Aqua popegyüttes, amely a kilencvenes években óriási sikert aratott, és olyan slágereket hozott létre, mint a Barbie Girl és a Doctor Jones, bejelentette, hogy három évtizedes közös pályafutás után feloszlik. A dán-norvég együttes Instagramon jelentette be a hírt.

Három évtizedes buli végére ért az Aqua együttes - hivatalosan bejelentették feloszlásukat

Az Aqua 1995-ben alakult, és világszerte több mint 33 millió kislemezt és albumot adott el. Bár voltak más slágereik is, mint a Doctor Jones és a Turn Back Time, leghíresebb daluk továbbra is a közkedvelt Barbie Girl volt.

Az Aqua zenekar logójának fotójával kísért Instagram-bejegyzésben a következőket írták:

„Kedves mindenki! Sok hihetetlen év után úgy döntöttünk, hogy lezárjuk az AQUA élő zenekarként való működésének fejezetét. Az AQUA életünk olyan nagy részét képezte, és együtt olyan dolgokat élhettünk át, amikről álmodni sem mertünk volna.”

A bejegyzés így folytatódott: „Számtalan alkalommal bejártuk a világot, rengeteg csodálatos emberrel találkoztunk, milliókkal énekeltünk együtt, és olyan emlékeket osztottunk meg, amelyeket örökre magunkkal fogunk vinni. Ha ennyi ideig együtt vagytok, megtanuljátok, mikor kell megvédeni azt, amit közösen teremtettetek. Számunkra ez a megfelelő pillanatnak tűnik a búcsúzásra, amíg az emlékek még élénkek, és amíg a zene, a történet és egymás iránti szeretetünk sértetlen marad. A szívünk mélyéről: köszönjük mindenkinek, aki az elmúlt 30 év során részese volt ennek az útnak. Köszönjük a szeretetet, az energiát, a támogatást és az együtt megélt pillanatokat.”

A bejegyzést a következő szavakkal zárta a popegyüttes: „Mostantól csak szeretet és hála. Végtelen szeretettel, Lene, René és Søren.”

A rajongók az évek során nyújtott zenei élményeket a kommentekben megköszönték a zenekarnak. Az egyikük így írt: „Köszönöm, hogy gyerekkorom óta része vagytok az életemnek. A zenétek kísért végig oly sok pillanaton, emléken és érzelmen az évek során.”

Egy rajongó pedig összehasonlította őket a korszak más nagy zenekaraival, és így kommentálta: „Ti, a Spice Girls-szel, a Backstreet Boys-szal, Marilyn Mansonnal, a TLC-vel, a No Doubt-tal, a Garbage-szel, Alanis Morrisette-tel és a Hansonnal együtt repítetek minket, 90-es évekbeli gyerekeket a magasba. Köszönjük a zenét, srácok, mindig élni fogtok és jelen lesztek a szívünkben és a fülünkben.”