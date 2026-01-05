Marilyn Manson Magyarországra látogat és nem ő az egyetlen: 2026-ban jön a sztárparádé!

Az újév zenei kínálata már most garantáltan felejthetetlen lesz, hiszen egymást érik azok a nevek, akikért a magyar rajongók éveken át könyörögtek. A poptól a rockon át a metálig minden műfaj képviselteti magát, méghozzá a legnagyobbak közül. 5 Seconds of Summer, Deep Purple, Marilyn Manson, Lenny Kravitz, Metallica – csak néhány név a 2026-ban érkező zenei ikonok közül. A bejelentések lavinaként érkeznek, a jegyvásárlási oldalak pedig már most alig bírják a terhelést.

Marilyn Manson csak egy, a nagy nevek közt, akik 2026-ban Magyarországra látogatnak: itt lesz velünk a Metallica is (Fotó: Northfoto)

Marilyn Manson visszatér – és felforgatja a nyarat

A rajongók számára az egyik legmegosztóbb, egyben legjobban várt hír kétségkívül Marilyn Manson júliusi visszatérése. A botrányairól és provokatív stílusáról ismert énekes mindig garantálja a feszült, kiszámíthatatlan, ugyanakkor elementáris koncertélményt. A hazai színpadra lépését évek óta emlegetik, így most még nagyobb az izgalom: a 2026-os nyár egyik legforróbb estéjét Manson hozza el. A show-t a szervezők szerint nemcsak színpadi effektek, hanem „őrületes meglepetések” is kísérik majd – ami nála sosem jelent jót, de így annál izgalmasabb.

Marilyn Manson Magyarországon koncertezik újra (Fotó: Bors Archív)

Tavasztól dübörög a sztárinvázió – februártól már érkeznek a nagy nevek

A sort egy tini duó nyitja meg, akik februárban érkeznek hozzánk: ők Marcus & Martinus, akiknek hazai rajongótábora évről évre csak nő. Áprilisban aztán berobbannak az ausztrál pop-rock fenoménok, a 5 Seconds of Summer, akiknek fergeteges élő koncertjeiről legendák keringenek. Májusban pedig jön a techno-rajongók örök kedvence, a Scooter, akik minden alkalommal letarolják a magyar közönséget. Május közepén Sean Paul 20 év után először mutatja meg a fővárosunkban, hogy milyen a jamaicai bulizás. A tavaszi szezon így gyakorlatilag már fesztiválhangulatban indul, hiszen egymást váltják majd a különböző műfajok nagyágyúi. A szervezők szerint a korai hónapok teltházas bulijai csak előfutárai annak, ami nyárra várható.

A 5 Seconds of Summer bandája újra meghódítja a hazai fiatalokat (Fotó: Bors Archív)

A nyár sem marad hűvös: Alvaro Soler, a Metallica, a Scorpions és Pitbull is érkezik

A június igazi bomba hónap lesz. Ekkor érkezik Alvaro Soler, akinek latin slágerei garantálják a forró hangulatot, és vele egy időben a legendás Metallica, amely minden hazai koncertjén teltházas tomboló arénát hagy maga után. Szintén júniusban lép színpadra a Scorpions, akik ugyan már több búcsúturnét is bejelentettek, de úgy tűnik, 2026-ra ismét találtak energiát színpadra állni. De visszatér hazánkba a OneRepublic is, élükön Ryan Tedder énekessel, aki az elmúlt 20 év legnagyobb popslágereit írta maguknak és világsztár barátainak. Júliusban pedig a bulik koronázatlan királya, Pitbull rázza majd fel a rajongókat, mielőtt elérkezik Marilyn Manson nagy visszatérése.