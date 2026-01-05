Marilyn Manson Magyarországra látogat és nem ő az egyetlen: 2026-ban jön a sztárparádé!
2026 minden eddiginél erősebb koncertév lesz Magyarországon. Marilyn Manson is visszatér, hogy felforgassa a nyarat. Olyan világsztárok sorakoznak fel a hazai fesztiválokon és stadionokban, hogy a rajongók már most számolják a napokat.
Az újév zenei kínálata már most garantáltan felejthetetlen lesz, hiszen egymást érik azok a nevek, akikért a magyar rajongók éveken át könyörögtek. A poptól a rockon át a metálig minden műfaj képviselteti magát, méghozzá a legnagyobbak közül. 5 Seconds of Summer, Deep Purple, Marilyn Manson, Lenny Kravitz, Metallica – csak néhány név a 2026-ban érkező zenei ikonok közül. A bejelentések lavinaként érkeznek, a jegyvásárlási oldalak pedig már most alig bírják a terhelést.
Marilyn Manson visszatér – és felforgatja a nyarat
A rajongók számára az egyik legmegosztóbb, egyben legjobban várt hír kétségkívül Marilyn Manson júliusi visszatérése. A botrányairól és provokatív stílusáról ismert énekes mindig garantálja a feszült, kiszámíthatatlan, ugyanakkor elementáris koncertélményt. A hazai színpadra lépését évek óta emlegetik, így most még nagyobb az izgalom: a 2026-os nyár egyik legforróbb estéjét Manson hozza el. A show-t a szervezők szerint nemcsak színpadi effektek, hanem „őrületes meglepetések” is kísérik majd – ami nála sosem jelent jót, de így annál izgalmasabb.
Tavasztól dübörög a sztárinvázió – februártól már érkeznek a nagy nevek
A sort egy tini duó nyitja meg, akik februárban érkeznek hozzánk: ők Marcus & Martinus, akiknek hazai rajongótábora évről évre csak nő. Áprilisban aztán berobbannak az ausztrál pop-rock fenoménok, a 5 Seconds of Summer, akiknek fergeteges élő koncertjeiről legendák keringenek. Májusban pedig jön a techno-rajongók örök kedvence, a Scooter, akik minden alkalommal letarolják a magyar közönséget. Május közepén Sean Paul 20 év után először mutatja meg a fővárosunkban, hogy milyen a jamaicai bulizás. A tavaszi szezon így gyakorlatilag már fesztiválhangulatban indul, hiszen egymást váltják majd a különböző műfajok nagyágyúi. A szervezők szerint a korai hónapok teltházas bulijai csak előfutárai annak, ami nyárra várható.
A nyár sem marad hűvös: Alvaro Soler, a Metallica, a Scorpions és Pitbull is érkezik
A június igazi bomba hónap lesz. Ekkor érkezik Alvaro Soler, akinek latin slágerei garantálják a forró hangulatot, és vele egy időben a legendás Metallica, amely minden hazai koncertjén teltházas tomboló arénát hagy maga után. Szintén júniusban lép színpadra a Scorpions, akik ugyan már több búcsúturnét is bejelentettek, de úgy tűnik, 2026-ra ismét találtak energiát színpadra állni. De visszatér hazánkba a OneRepublic is, élükön Ryan Tedder énekessel, aki az elmúlt 20 év legnagyobb popslágereit írta maguknak és világsztár barátainak. Júliusban pedig a bulik koronázatlan királya, Pitbull rázza majd fel a rajongókat, mielőtt elérkezik Marilyn Manson nagy visszatérése.
Őszre sem fogy a lendület – a Deep Purple és Lenny Kravitz gondoskodik a folytatásról
Augusztusban Lenny Kravitz teszi felejthetetlenné a fesztiválszezont, és már most borítékolható, hogy a koncertjére minden jegy pillanatok alatt elfogy. Októberben pedig a rocktörténelem egyik legnagyobb ikonjának számító Deep Purple zárja az évet – méltó befejezése ez egy olyan esztendőnek, amely egyszerűen tele van élő legendákkal. A szervezők szerint mindkét koncert látványvilága minden eddigin túlmutat majd, különleges fény- és hangtechnikával. A rajongók így garantáltan olyan élményt kapnak, amely hosszú időre meghatározza a 2026-os év zárását.
2026 koncertszezonja tehát már most történelminek ígérkezik. Soha ennyi sztár nem járt egyetlen év alatt Magyarországon, és minden jel arra utal, hogy a rajongók olyan show-kat láthatnak majd, amelyekről még évek múlva is beszélni fognak. Egy biztos: ha valaki zene őrült, jövőre sok szabadságot kell kivennie. A programsorozat ugyanis folyamatosan bővül, és könnyen lehet, hogy még további világsztárok is csatlakoznak a már így is elképesztő névsorhoz. A 2026-os év tehát minden szempontból a zenetörténelem egyik legemlékezetesebb hazai fejezete lesz.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre