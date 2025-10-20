Kiderült: ekkor lép fel Budapesten Pitbull
Különleges sztárvendég tart vele a jeles napon.
A szupersztár kopasz fejével, napszemüvegével és zakójával igazi jelenség, aki olyan dalokkal mozgatta meg a világot, mint a Give Me Everything vagy a Timber. Pitbull I’m Back! elnevezésű turnéjára is igazi partihangulatot ígér, a buliba
pedig minket is meghívott:
2026. július 21-én ugyanis a Puskás Arénában ad hatalmas show-t,
ahol nem kisebb előadó tart vele, mint Lil Jon.
Pitbull fellép Budapesten
A nálunk is rendkívül népszerű világsztár, Pitbull bejelentette 2026-os európai turnéjának újabb állomásait,
amelyeken előjátszóként Lil Jon is csatlakozik hozzá. A hatalmas sikerű, teltházas Party After Dark elnevezésű
európai turnéja után, amely arénákat töltött meg és hatalmas tömegeket vonzott – köztük a közösségi médiát
is letaroló rajongókat, akik kopaszsapkát viselve The Bald E’s-nek nevezik magukat, tisztelegve az előadó
ikonikus megjelenése és személyisége előtt -, Pitbull most még nagyobb fokozatra kapcsol. A The Bald E’s
rajongói mozgalom azóta igazi online jelenséggé vált, amely humorral, kreativitással és összetartással ünnepli
Pitbull legendás imázsát.
Most, az I’m Back! turné célja, hogy mindezt továbbvigye a fékezhetetlen partihangulattal együtt a rajongók
számára. A turné most még nagyobb színpadon, lenyűgöző vizuális effektekkel, látványos pirotechnikával, és
persze Pitbull karakteres előadásmódjával várja a közönséget. A zenét, fényeket és speciális effekteket ötvöző
show-ban vele tart zenekara, a The Agents, valamint táncosai, a The Most Bad Ones is, hogy közösen egy
igazán felejthetetlen, energikus bulit varázsoljanak a színpadra.
A Live Nation által szervezett turné június 23-án startol Stockholmban, majd Európa-szerte megfordul
Belfastban, Glasgowban, Dublinban, Londonban, Nizzaban, Düsseldorfban, Budapesten, Varsóban, Prágában
és Rigában, végül július 31-én a Kaunasban ér véget.
A budapesti koncertre jegyekhez elsőként Pitbull hivatalos rajongói klubjának tagjaival egyidőben, a regisztrált Live Nation tagok juthatnak október 22-én, 12 órától, míg a teljes körű jegyértékesítés október 24-én, 12 órakor indul a www.funcode.hu és a www.livenation.hu oldalakon.
A turné során számos VIP csomagot és élményt is kínálnak a rajongóknak, hogy új szintre emeljék koncertélményüket. A csomagok tartalma eltérő lehet, de prémium belépőket, kapunyitás előtti korai bejutást, exkluzív VIP lounge-hozzáférést, különleges ajándéktárgyat és még sok mást is tartalmazhatnak. A VIP-csomagok pontos tartalma a választott ajánlattól függ. További információ: vipnation.eu/pitbull
