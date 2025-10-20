Kiderült: ekkor lép fel Budapesten Pitbull

A szupersztár kopasz fejével, napszemüvegével és zakójával igazi jelenség, aki olyan dalokkal mozgatta meg a világot, mint a Give Me Everything vagy a Timber. Pitbull I’m Back! elnevezésű turnéjára is igazi partihangulatot ígér, a buliba

pedig minket is meghívott:

2026. július 21-én ugyanis a Puskás Arénában ad hatalmas show-t,

ahol nem kisebb előadó tart vele, mint Lil Jon.

Pitbull fellép Budapesten Fotó: Live Nation

A nálunk is rendkívül népszerű világsztár, Pitbull bejelentette 2026-os európai turnéjának újabb állomásait,

amelyeken előjátszóként Lil Jon is csatlakozik hozzá. A hatalmas sikerű, teltházas Party After Dark elnevezésű

európai turnéja után, amely arénákat töltött meg és hatalmas tömegeket vonzott – köztük a közösségi médiát

is letaroló rajongókat, akik kopaszsapkát viselve The Bald E’s-nek nevezik magukat, tisztelegve az előadó

ikonikus megjelenése és személyisége előtt -, Pitbull most még nagyobb fokozatra kapcsol. A The Bald E’s

rajongói mozgalom azóta igazi online jelenséggé vált, amely humorral, kreativitással és összetartással ünnepli

Pitbull legendás imázsát.

Most, az I’m Back! turné célja, hogy mindezt továbbvigye a fékezhetetlen partihangulattal együtt a rajongók

számára. A turné most még nagyobb színpadon, lenyűgöző vizuális effektekkel, látványos pirotechnikával, és

persze Pitbull karakteres előadásmódjával várja a közönséget. A zenét, fényeket és speciális effekteket ötvöző

show-ban vele tart zenekara, a The Agents, valamint táncosai, a The Most Bad Ones is, hogy közösen egy

igazán felejthetetlen, energikus bulit varázsoljanak a színpadra.

A Live Nation által szervezett turné június 23-án startol Stockholmban, majd Európa-szerte megfordul

Belfastban, Glasgowban, Dublinban, Londonban, Nizzaban, Düsseldorfban, Budapesten, Varsóban, Prágában

és Rigában, végül július 31-én a Kaunasban ér véget.

