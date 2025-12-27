Nassolj okosan: 3 étel, amely támogatja az egészséges koleszterinszintet

Léteznek olyan nassolnivalók, amelyek csökkenthetik a koleszterinszintet és megelőzhetik a szívrohamot. Ezáltal nemcsak nassolhatunk, hanem az egészségünkért is tehetünk egy lépést – közölte az Express. Ezeknek az ételeknek a fogyasztása segíthet megvédeni a szívet és a keringési rendszert.

Ez a három nassolnivaló csodát tesz a koleszterinszintünkkel

Ezek a nassolnivalók csökkenthetik a koleszterinszintet és megelőzhetik a szívrohamot

Kutatások szerint ez a három ízletes nassolnivaló segíthet a koleszterinszint csökkentésében.

A magas koleszterinszint komoly problémát jelent.

A hiperkoleszterinémia az az állapot, amikor túlzott mennyiségű koleszterin halmozódik fel a véráramban.

az az állapot, amikor túlzott mennyiségű koleszterin halmozódik fel a véráramban. Bár ez kezdetben nem feltétlenül okoz gondot, idővel fokozatosan lerakódhat, elzáródásokat idézhet elő, valamint az artériák merevvé és beszűkültté válhatnak.

valamint az artériák merevvé és beszűkültté válhatnak. Ezáltal jelentős kockázati tényező megnő, például a szívinfarktus és a stroke kialakulása.

A három csodás nassolnivaló pedig, amely hozzájárulhat az egészségünkhöz, a következő:

1. Diófélék

A diófélék rendszeres fogyasztása az egyik módja az egészséges koleszterinszint fenntartásának. Az amerikai Mayo Klinika szakértői szerint a magas kalóriatartalom miatt az ideális megoldás az lehet, ha naponta egy maréknyit fogyasztunk belőlük.

A mandula és más csonthéjasok javíthatják a vér koleszterinszintjét

– magyarázták.

Tanulmányok kimutatták, hogy az omega–3 zsírokat tartalmazó dió segíthet megvédeni a szívet, és csökkentheti a szívinfarktus kockázatát azoknál, akik már szívbetegségben szenvednek

2. Magvak

A diófélékkel gyakran együtt említett, szívbarát nassolnivalók közé tartozó magvak bőségesen tartalmaznak telítetlen zsírokat. Emily Schmidt, dietetikus így fogalmazott:

A magvak kettős előnnyel bírnak, mert nemcsak rostot tartalmaznak, hanem telítetlen zsírokat is

A szív egészsége szempontjából kedvező magvak közé tartozik a chia, a lenmag, a tökmag és a napraforgómag.

3. Gyümölcsök

Bár mindannyian tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos naponta öt adag gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani, sokan nem tudják, ez miként hat a koleszterinszintre. A Heart UK szerint: