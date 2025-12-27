RETRO RÁDIÓ

Nassolj okosan: 3 étel, amely támogatja az egészséges koleszterinszintet

Valljuk be, az ünnepek alatt és után nehezünkre esik egészségesen étkezni! Azonban az egészségtelen nassolás helyett elhoztunk most 3 olyan ételt, ami segít fenntartani az egészséges koleszterinszintet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.27. 12:30
Léteznek olyan nassolnivalók, amelyek csökkenthetik a koleszterinszintet és megelőzhetik a szívrohamot. Ezáltal nemcsak nassolhatunk, hanem az egészségünkért is tehetünk egy lépést – közölte az Express. Ezeknek az ételeknek a fogyasztása segíthet megvédeni a szívet és a keringési rendszert.

Ez a három nassolnivaló csodát tesz a koleszterinszintünkkel
Forrás: Pexels (illusztráció!)

Ezek a nassolnivalók csökkenthetik a koleszterinszintet és megelőzhetik a szívrohamot

Kutatások szerint ez a három ízletes nassolnivaló segíthet a koleszterinszint csökkentésében.

  • A magas koleszterinszint komoly problémát jelent.
  • A hiperkoleszterinémia az az állapot, amikor túlzott mennyiségű koleszterin halmozódik fel a véráramban.
  • Bár ez kezdetben nem feltétlenül okoz gondot, idővel fokozatosan lerakódhat, elzáródásokat idézhet elő, valamint az artériák merevvé és beszűkültté válhatnak.
  • Ezáltal jelentős kockázati tényező megnő, például a szívinfarktus és a stroke kialakulása.

A három csodás nassolnivaló pedig, amely hozzájárulhat az egészségünkhöz, a következő:

1. Diófélék
A diófélék rendszeres fogyasztása az egyik módja az egészséges koleszterinszint fenntartásának. Az amerikai Mayo Klinika szakértői szerint a magas kalóriatartalom miatt az ideális megoldás az lehet, ha naponta egy maréknyit fogyasztunk belőlük.

A mandula és más csonthéjasok javíthatják a vér koleszterinszintjét

– magyarázták.

Tanulmányok kimutatták, hogy az omega–3 zsírokat tartalmazó dió segíthet megvédeni a szívet, és csökkentheti a szívinfarktus kockázatát azoknál, akik már szívbetegségben szenvednek

2. Magvak
A diófélékkel gyakran együtt említett, szívbarát nassolnivalók közé tartozó magvak bőségesen tartalmaznak telítetlen zsírokat. Emily Schmidt, dietetikus így fogalmazott:

A magvak kettős előnnyel bírnak, mert nemcsak rostot tartalmaznak, hanem telítetlen zsírokat is

A szív egészsége szempontjából kedvező magvak közé tartozik a chia, a lenmag, a tökmag és a napraforgómag.

3. Gyümölcsök
Bár mindannyian tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos naponta öt adag gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani, sokan nem tudják, ez miként hat a koleszterinszintre. A Heart UK szerint:

A gyümölcsök és zöldségek rostban gazdagok, és bizonyos rosttípusok segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet. Megakadályozzák, hogy a koleszterin egy része a belekből felszívódjon a véráramba

 

