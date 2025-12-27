Nassolj okosan: 3 étel, amely támogatja az egészséges koleszterinszintet
Valljuk be, az ünnepek alatt és után nehezünkre esik egészségesen étkezni! Azonban az egészségtelen nassolás helyett elhoztunk most 3 olyan ételt, ami segít fenntartani az egészséges koleszterinszintet.
Léteznek olyan nassolnivalók, amelyek csökkenthetik a koleszterinszintet és megelőzhetik a szívrohamot. Ezáltal nemcsak nassolhatunk, hanem az egészségünkért is tehetünk egy lépést – közölte az Express. Ezeknek az ételeknek a fogyasztása segíthet megvédeni a szívet és a keringési rendszert.
Ezek a nassolnivalók csökkenthetik a koleszterinszintet és megelőzhetik a szívrohamot
Kutatások szerint ez a három ízletes nassolnivaló segíthet a koleszterinszint csökkentésében.
- A magas koleszterinszint komoly problémát jelent.
- A hiperkoleszterinémia az az állapot, amikor túlzott mennyiségű koleszterin halmozódik fel a véráramban.
- Bár ez kezdetben nem feltétlenül okoz gondot, idővel fokozatosan lerakódhat, elzáródásokat idézhet elő, valamint az artériák merevvé és beszűkültté válhatnak.
- Ezáltal jelentős kockázati tényező megnő, például a szívinfarktus és a stroke kialakulása.
A három csodás nassolnivaló pedig, amely hozzájárulhat az egészségünkhöz, a következő:
1. Diófélék
A diófélék rendszeres fogyasztása az egyik módja az egészséges koleszterinszint fenntartásának. Az amerikai Mayo Klinika szakértői szerint a magas kalóriatartalom miatt az ideális megoldás az lehet, ha naponta egy maréknyit fogyasztunk belőlük.
A mandula és más csonthéjasok javíthatják a vér koleszterinszintjét
– magyarázták.
Tanulmányok kimutatták, hogy az omega–3 zsírokat tartalmazó dió segíthet megvédeni a szívet, és csökkentheti a szívinfarktus kockázatát azoknál, akik már szívbetegségben szenvednek
2. Magvak
A diófélékkel gyakran együtt említett, szívbarát nassolnivalók közé tartozó magvak bőségesen tartalmaznak telítetlen zsírokat. Emily Schmidt, dietetikus így fogalmazott:
A magvak kettős előnnyel bírnak, mert nemcsak rostot tartalmaznak, hanem telítetlen zsírokat is
A szív egészsége szempontjából kedvező magvak közé tartozik a chia, a lenmag, a tökmag és a napraforgómag.
3. Gyümölcsök
Bár mindannyian tisztában vagyunk azzal, mennyire fontos naponta öt adag gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani, sokan nem tudják, ez miként hat a koleszterinszintre. A Heart UK szerint:
A gyümölcsök és zöldségek rostban gazdagok, és bizonyos rosttípusok segíthetnek csökkenteni a koleszterinszintet. Megakadályozzák, hogy a koleszterin egy része a belekből felszívódjon a véráramba
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre