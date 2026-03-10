Gáspár Bea sokkot kapott: „Amikor megtudtam, hogy lány, világvége volt..."

Gáspár Bea neve hosszú évek óta jól ismert a magyar nézők számára. A televíziós személyiség a Gáspár család realityje óta rendszeresen szerepel a képernyőn, az utóbbi időben pedig újra a reflektorfénybe került, hiszen Gáspár Bea Peter Sramek oldalán hatalmas sikert arat a TV2 A Nagy Duett című műsorában, ahol hétről-hétre igyekeznek szórakoztatni a nézőket. Bea azonban most nem a színpadi pillanatokról, hanem az anyaságról mesélt őszintén. Arról az időszakról, amikor nagyon fiatalon lett édesanya, és arról is, hogyan érkezett meg a családba a második lánya.

Gáspár Bea fiatalon szülte első gyermekét, neki is felnőtté kellett válnia (Fotó: Knap Zoltán)

Gáspár Bea fiatalon szült

Gáspár Bea elárulta, hogy első lánya, Gáspár Evelin születésekor mindössze húszéves volt, ezért az anyaság és a felnőtté válás szinte egyszerre érkezett az életébe.

Nekem szerencsére sosem volt presszió, hogy szüljek vagy ne szüljek. Evelinnel, mikor teherbe estem 20 éves voltam, úgyhogy nagyon korán jött a baba. Szinte együtt nőttünk fel. Nagyon jó volt, hogy ilyen fiatalon lettem anya abból a szempontból, hogy igazán jó a kapcsolat közöttünk. Viszont őt még azért többször bíztam anyukámra, mert fiatal voltam és úgymond nem is szórakoztam ki magam, úgyhogy sokat volt vele

– mondta a Nőfilter Podcast legújabb adásában.

Elég egy gyerek?

A családban sokáig úgy tűnt, hogy Evelin egyke marad, Bea és Győző ugyanis eredetileg nem terveztek több gyermeket.

„Győző és én is úgy gondoltuk először, hogy nekünk egy gyerek elég. Aztán jöttek az ikrek a szomszédba Győző tesójánál, és mind a ketten megbolondultunk, hogy nekünk gyerek kell. Viszont egyszerűen nem jött össze. Akkor már éreztem, hogy lehet, hogy azért, mert ennyire akarjuk” – mesélte Gáspár Győző felesége.

Végül orvoshoz fordultak, és orvosi segítséggel sikerült teherbe esnie.

Elmentünk orvoshoz, úgyhogy Virág már tervezett gyerek volt. Az inszemináció után azonnal sikerült és onnantól fogva, hogy nyolc év eltelt Evelin születése után akkor még anyósom is kicsit hitetlenkedve fogadta a hírt, sőt, anyukám meg is kérdezte, hogy jól meggondoltam-e és miért nem elég egy kislány. Egyébként annyira, de annyira fiút akartam. Amikor kiderült, hogy kislány, akkor világvége volt

– mondta.