Orbán Viktor: A védett árral megvédjük a magyar családokat

Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Orbán Viktor hangsúlyozta: ezt nem fogják engedni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.10. 10:29
Orbán Viktor gázolaj benzin Volodimir Zelenszkij

Ahogy azt korábban mi is megírtuk, éjfél óta érvényben a védett árak a benzinkutakon. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint.

Orbán Viktor. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük! A védett árral megvédjük a magyar családokat és a magyar vállalkozókat.

– közölte Orbán Viktor.

