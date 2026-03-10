Orbán Viktor: A védett árral megvédjük a magyar családokat
Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Orbán Viktor hangsúlyozta: ezt nem fogják engedni.
Ahogy azt korábban mi is megírtuk, éjfél óta érvényben a védett árak a benzinkutakon. A benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint.
Zelenszkij elnök az olajblokáddal a magyar családokat és vállalkozókat akarja büntetni. Azért zsarol és azért fenyeget, hogy egy ukránpárti kormányt juttasson hatalomra Magyarországon. Ezt nem engedjük! A védett árral megvédjük a magyar családokat és a magyar vállalkozókat.
– közölte Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre