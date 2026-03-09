Orbán Viktor: a benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány

A benzin és a gázolaj esetében is védett árat vezet be a kormány, az intézkedés éjféltől lép életbe - jelentette be Orbán Viktor hétfőn a Facebookon.

Közölte: a benzin esetében a védett ár 595, a gázolaj esetében 615 forint literenként, e fölé nem mehetnek a kiskereskedelmi árak.

"Az állami tartalékkészleteket felszabadítjuk, és ezzel biztosítjuk az ellátást" - mondta a miniszterelnök. A védett ár csak a magyar rendszámmal és magyar forgalmival rendelkező gépjárművekre vonatkozik. A magánszemélyek mellett kiterjesztjük a mezőgazdászokra, a fuvarozókra és a vállalkozókra is. A védett ár ma éjfélkor életbe lép - mondta a kormányfő.

Orbán Viktor a döntést azzal indokolta, hogy a háború és az ukrán olajblokád következtében sajnos Magyarországot is elérte a nemzetközi olajárrobbanás. Az üzemanyagárak egész Európában meredeken emelkedni kezdtek, "ezért a kormány mai ülésén azt a döntést hoztuk, hogy a magyar családokat, a magyar vállalkozókat és a magyar gazdákat meg fogjuk védeni" - jelentette ki a kormányfő.