Elhunyt a hatvanas évek ikonikus rocksztárja, gyászolnak a rajongók

A forradalmi zenekar énekesének halála hatalmas veszteség.

Szeró: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 19:40
Rocksztár zenész gyász

Elhunyt a világ egyik leghíresebb rocksztárja, az énekes hosszú betegség után vesztette életét családja körében.

Rajongók százai gyászolják a rocksztárt
A rocksztár aktívan kiállt társadalmi és politikai ügyek mellett   Fotó: Pexels (illusztráció)

Rajongók százai gyászolják a rocksztárt

A 60-as évek egyik ismert rockelőadója, Country Joe McDonald 84 éves korában hunyt el Parkinson-kór következtében. Az énekes és dalszerző, a Country Joe and the Fish együttes társalapítója Kaliforniában halt meg, miközben rajongói és tisztelői sorra búcsúznak tőle.

Joe halálhírét hivatalos közleményben jelentették be: „Mély fájdalommal tudatjuk Country Joe McDonald halálát, aki tegnap, március 7-én, 84 éves korában hunyt el a kaliforniai Berkeley városában, a Parkinson-kór szövődményei miatt.”

A zenész családja körében hunyt el, a McDonald család pedig arra kérte a nyilvánosságot, hogy ebben a rendkívül nehéz időszakban tartsák tiszteletben a magánéletüket. Az I Feel Like I'm Fixin' to Die című daláról ismert művészt a rajongók az interneten „legendaként” búcsúztatják. Egy tisztelője ezt írta: „Nyugodj békében, Country Joe McDonald (USA, 1942–2026). Hiányozni fogsz, és soha nem feledünk. Köszönjük a zenédet.”

A Country Joe and the Fish a San Francisco-öböl környéke zenei életének meghatározó szereplője volt, és dalaik gyakran társadalmi és politikai kérdéseket érintettek. McDonald fellépett az 1969-es Woodstock Fesztivál színpadán is, amely a korszak egyik ikonikus eseményévé vált.

A zenekar feloszlása után Country Joe McDonald szólóelőadóként folytatta pályafutását, és rendszeresen szerepelt veteránok javára rendezett eseményeken, istentiszteleteken és megemlékezéseken. Egész karrierje során aktívan kiállt társadalmi és politikai ügyek mellett, miközben a veteránok támogatását is fontos feladatának tekintette - írja a DailyStar.

 

