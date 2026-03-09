Gyorsan indult be a szülés: Otthon született egy kisbaba Komárom-Esztergomban
Az édesanyát és a kisbabát egészségesen szállították kórházba.
A közelmúltban egy 30 év körüli kismamához kérték a mentők gyors segítségét, akinek éjszaka kezdődtek a fájásai Komárom-Esztergom vármegyei otthonában. A kórházba szállítás helyett azonban otthon született meg a türelmetlen kisbaba.
Otthon született meg a kis Lara Gréta
A szülők szerettek volna elindulni a kórházba, az események azonban rövidesen felgyorsultak, a fájások folyamatosan sűrűsödtek, így végül tárcsázták a segélyhívót.
A mentésirányító több mentőegységet is riasztott, miközben igyekezett megnyugtatni a szülőket. Elsőként mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, a mentősök megvizsgálták a kismamát, majd azonnal felkészültek a kicsi érkezésére.
Néhány perc múlva esetkocsi is csatlakozott az ellátókhoz, majd a mentők segítségével az édesanya komplikációktól mentesen életet adott második gyermekének, a kis Lara Grétának, aki rögtön fel is sírt.
A mentősök szakszerű ellátásának köszönhetően a kislányt és a büszke anyukáját, végül stabil állapotban szállíthatták kórházba - írja az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre