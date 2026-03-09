RETRO RÁDIÓ

Gyorsan indult be a szülés: Otthon született egy kisbaba Komárom-Esztergomban

Az édesanyát és a kisbabát egészségesen szállították kórházba.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 21:29
A közelmúltban egy 30 év körüli kismamához kérték a mentők gyors segítségét, akinek éjszaka kezdődtek a fájásai Komárom-Esztergom vármegyei otthonában. A kórházba szállítás helyett azonban otthon született meg a türelmetlen kisbaba.

Otthon született meg a kis Lara Gréta
A kisbaba komplikációk nélkül, otthon született meg /  Fotó: Gé

A szülők szerettek volna elindulni a kórházba, az események azonban rövidesen felgyorsultak, a fájások folyamatosan sűrűsödtek, így végül tárcsázták a segélyhívót.

A mentésirányító több mentőegységet is riasztott, miközben igyekezett megnyugtatni a szülőket. Elsőként mentőgépkocsi érkezett a helyszínre, a mentősök megvizsgálták a kismamát, majd azonnal felkészültek a kicsi érkezésére.

Néhány perc múlva esetkocsi is csatlakozott az ellátókhoz, majd a mentők segítségével az édesanya komplikációktól mentesen életet adott második gyermekének, a kis Lara Grétának, aki rögtön fel is sírt.

A mentősök szakszerű ellátásának köszönhetően a kislányt és a büszke anyukáját, végül stabil állapotban szállíthatták kórházba - írja az Országos Mentőszolgálat Facebook-oldalán.

 

