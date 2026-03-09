Megnyílt Boráros Gábor, elmondta, hogy élte meg Jákli Mónika halálának napját

Boráros Gábor volt párja tragikus halála után nehezen tudta feldolgozni a történteket. Jákli Mónika hirtelen halála hatalmas lyukat hagyott a szerettei szívében, ezért volt párja most először árulja el, milyen érzelmek kavarognak benne a tragédia után.

Boráros Gábor reggel tudta meg, hogy kislánya édesanyja életét vesztette Fotó: Csaba Agota / RTL sajtóklub

Boráros Gábor elmondta, mi történ a végzetes napon

Jákli Mónika halála teljesen lesújtotta a szeretteit, köztük közös kislányuk édesapját is. A férfi most anya nélkül neveli a gyermekét és Hajdú Péter műsorában őszintén megnyílt a tragédia utáni napokról.

A férfi elmondta, hogy kislánya nála aludt, majd reggeli készülődés során csörögni kezdett a telefon. Jákli Mónika barátnője volt az első, aki telefonált és még sokk hatása alatt volt, amikor megosztotta a hírt Mónika haláláról.

Alig bírtam kibogozni abból, amit mondott, hogy Móni meghalt autóbalesetben. Mondom várj egy kicsit, utánanézek, elintézek néhány telefont és visszahívlak

Pár másodperccel később a férfi tűzoltó testvére csörgette a telefonját. Gábor ekkor tudta, hogy nagy a baj.

Még nem kezdtem el másik számot tárcsázni, azonnal hívott az öcsém, aki a dunaszerdahelyi tűzoltóságnál van szolgálatban hivatásos tűzoltóként. Amikor megláttam, hogy hív, azonnal leesett, hogy ő nem véletlenül hív, mert nem sűrűn hívogat, főleg nem reggel 7-kor. Nem úgy hívott fel, mint az öcsém, hanem úgy, mint hivatásos tűzoltó, aki közölte velem, hogy mi történt hajnalban, vagyis már néhány órával korábban. Vettem néhány nagy levegőt, de nem fogtam fel igazán.

Az édesapa próbált nyugodt maradni kislánya előtt, ezért halkan felhívta az óvodát, hogy tájékoztassa őket az eseményekről, de kislányának még egy szót sem szólt. Ezután felhívta Mónika bátyját, aki tudott ugyan a balesetről, de arról nem, hogy a testvére meghalt.

Mondta, hogy dolgozik, de anyukájuk már úton van a baleset helyszínére, mert tudják, hogy Móninak balesete volt, de csak ennyit. Ekkor mondtam neki, hogy szerintem fejezd be, amit csinálsz és indulj el te is, mert csak egyszer fogom elmondani, de Móni meghalt a balesetben. Anyukáddal is te közöld, de ha vezet, akkor inkább ne

A férfi és a kislánya a tragédia idején egymást támogatták. Az eset mélyen megrázta őket, de családként továbbra is összetartanak.