Amputálták a híres pankrátor lábát, másik végtagját is elveszítheti

A sportoló lábamputáción esett át súlyos egészségügyi problémák miatt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.09. 20:20
pankráció amputáció műtét

A világ egyik leghíresebb WWE pankrátora, Konnan súlyos egészségügyi problémákkal küzd. A veterán sportoló két végtagját is elveszítheti.

Az idős pankrátor számos komoly betegségben szenvedett az évek alatt     Fotó: Képünk illusztráció: Shutterstock /  Shutterstock

Összetörtek a rajongók, veszélyben van a híres pankrátor

Konnan életét megváltoztató műtéten esett át egy sor súlyos egészségügyi probléma után. A 62 éves veterán az elmúlt hat hét nagy részét egy San Diegó-i kórházban töltötte jelentős egészségügyi problémákkal küzdve.

A kubai születésű sztár egyik lábát amputálni kellett, és továbbra is sérülékeny állapotban van. Sajnos a műtét után további aggodalmak merültek fel a felépülésével kapcsolatban, a jelentések szerint fennáll a veszélye annak, hogy a másik végtagját is elveszíti.

A férfi sportolóként kezdte a pályafutását, majd kommentátori szerepéből a kreatív írói szobába átlépve a veterán kulcsfigura volt a kulisszák mögött is. Ezek után az egészségi állapota romlásnak indult és emiatt el kellett hagynia a televíziózást.

A férfi 2007-ben veseátültetésen és egy csípőprotézis-műtéten esett át. 2022-ben bejelentette, hogy visszakerült a transzplantációs várólistára, mivel megjegyezte, hogy az élő donoroktól származó veséi általában körülbelül 12-15 évig működnek.

További komplikációk merültek fel 2021 februárjában, amikor COVID-19 fertőzés után kórházba került. A vírus súlyosan károsította a veséit és szívelégtelenséget okozott.

Az egyelőre nem tették nyilvánossá, milyen betegség miatt volt szükséges a lábamputáció. Konan hatása a profi birkózásra jelentős volt, különösen abban, hogy hidat teremtett a Lucha Libre és az amerikai pankráció között - írja a DailyStar.

 

