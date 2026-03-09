Amputálták a híres pankrátor lábát, másik végtagját is elveszítheti

A világ egyik leghíresebb WWE pankrátora, Konnan súlyos egészségügyi problémákkal küzd. A veterán sportoló két végtagját is elveszítheti.

Összetörtek a rajongók, veszélyben van a híres pankrátor

Konnan életét megváltoztató műtéten esett át egy sor súlyos egészségügyi probléma után. A 62 éves veterán az elmúlt hat hét nagy részét egy San Diegó-i kórházban töltötte jelentős egészségügyi problémákkal küzdve.

A kubai születésű sztár egyik lábát amputálni kellett, és továbbra is sérülékeny állapotban van. Sajnos a műtét után további aggodalmak merültek fel a felépülésével kapcsolatban, a jelentések szerint fennáll a veszélye annak, hogy a másik végtagját is elveszíti.

A férfi sportolóként kezdte a pályafutását, majd kommentátori szerepéből a kreatív írói szobába átlépve a veterán kulcsfigura volt a kulisszák mögött is. Ezek után az egészségi állapota romlásnak indult és emiatt el kellett hagynia a televíziózást.

A férfi 2007-ben veseátültetésen és egy csípőprotézis-műtéten esett át. 2022-ben bejelentette, hogy visszakerült a transzplantációs várólistára, mivel megjegyezte, hogy az élő donoroktól származó veséi általában körülbelül 12-15 évig működnek.

További komplikációk merültek fel 2021 februárjában, amikor COVID-19 fertőzés után kórházba került. A vírus súlyosan károsította a veséit és szívelégtelenséget okozott.

Az egyelőre nem tették nyilvánossá, milyen betegség miatt volt szükséges a lábamputáció. Konan hatása a profi birkózásra jelentős volt, különösen abban, hogy hidat teremtett a Lucha Libre és az amerikai pankráció között - írja a DailyStar.