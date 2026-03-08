Sokkoló baleset: mentőautó is érintett

Szombaton Nagyszebeben egy autós és egy mentőautó karambolozott. A baleset következtében a rohamkocsi az oldalára borult. Hét ember élete került veszélybe, közül az egyik még csak gyerek volt - írja a Maszol.

Fotó: Gé

A Szeben megyei katasztrófavédelem tájékoztatása szerint a baleset bekövetkeztekor a rohammentő-szolgálat (SMURD) mentőautóján egy kiskorú páciens, az anyja és négy mentődolgozó tartózkodott. A gyermek nem sérült meg a balesetben, őt egy másik mentőautó a nagyszebeni gyermekkórházba vitte, hogy megkapja a korábbról fennálló betegsége miatt szükséges ellátást. A gyermek 26 éves anyja lábfájdalomra panaszkodott, így őt a sürgősségi betegellátó osztályra szállították.

A személyautó 53 éves vezetője több sérülést szenvedett, őt is a nagyszebeni kórház sürgősségi osztályára vitték. A baleset körülményeit a rendőrség vizsgálja.