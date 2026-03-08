Miért egy titkosszolgálati vezérőrnagy kísérte az ukrán aranykonvojt?

Miért ültettek az ukránok egy volt titkosszolgálati vezérőrnagyot a pénz mellé - tette fel a kérdést a Transsylvanian Talk Facebook portál.

Március 5-én a magyar Terrorelhárítási Központ (TEK) egy Ausztriából Ukrajna felé tartó két páncélozott pénzszállító járműből álló konvojt állítottak meg Magyarország területén. A magyar Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közlése szerint a két autóban 40 millió dollárt , 35 millió eurót és 9 kilogram aranyat találtak, az ügyben pedig 7 személyt előállítottak, pénzmosás gyanúja miatt indítottak eljárást.

Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerint viszont mindez egy teljesen törvényes banki művelet volt, amelyet az ukrán állami Oschadbank alkalmazottai végeztek és akiket a magyar hatóságok túszul ejtettek.

Viszont az ügyben Vitalij Glagola ukrán oknyomozó újságíró információira hivatkozva közölte a Telegram csatornáján: hogy a Magyarországon elfogott egyik személy, akit az ukrán külügyminiszter túsznak nevez, Hennagyij Ivanovics Kuznyecov SZBU vezérőrnagy , az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) volt kétcsillagos vezérőrnagya. Kuznyecov az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) terrorellenes különleges műveleti központját vezette, vagyis nem egy névtelen kísérőről, nem egy egyszerű volt rendőr tiszthelyettesről van szó, aki a kis nyugdíja mellé biztonsági őrnek szegődött egy bankhoz, hanem az ukrán állambiztonsági apparátus egyik legbefolyásosabb figurájáról beszélhetünk.

Gennagyij Ivanovics Kuznyecov ukrán különleges erők tisztje volt. A SZBU vezérőrnagya, aki a SZBU Terrorellenes Különleges Műveleti Központjának a vezetője volt. 2020. február 11-én felhatalmazták, hogy ő képviselje Ukrajnát a minszki békefolyamat kapcsán, a Háromoldalú Kapcsolattartó Csoport humanitárius kérdésekkel foglalkozó munkacsoportjában. Kuznyecov vezérőrnagyot pedig Ukrajna elnöke 2020. március 24-én „a nemzetbiztonság megerősítésében elért személyes érdemeiért, az Ukrajna állami szuverenitásának védelmében tanúsított bátorságáért és önzetlen cselekedeteiért, valamint példás szolgálati kötelességteljesítéséért” Danilo Halickij rendjével tüntette ki.