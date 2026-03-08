RETRO RÁDIÓ

Most kaptuk: elhunyt a Nashville színésze

Százak gyászolnak. Corey Parker 60 évesen hunyt el rákdiagnózisa után.

Szerző: K. C.
2026.03.08. 07:40
Corey Parker, a Will & Grace öregdiákja és szeretett színészoktató, halálos rákdiagnózist követően elhunyt. 60 éves volt.

Elhunyt, Corey Parker 60 évesen rákdiagnózisa után. / Fotó:  unsplash (illusztráció)

Emily Parker, a színész nagynénje megerősítette a TMZ-nek, hogy Corey március 5-én, csütörtökön rákban hunyt el Memphisben, Tennessee államban. Coreyt korábban előrehaladott 4. stádiumú áttétes rákot diagnosztizáltak. Egy GoFundMe-t is szerveztek a számára, hogy pénzt gyűjtsenek a családja támogatására. A jótékonysági oldal szerint a színésznél a csípőprotézis műtét után fedezték fel a rákot.

Egy 2025 novemberi bejegyzésben Corey azt írta, hogy csontjai 90 százalékát adenokarcinóma borította, ami egy olyan ráktípus, amely az ember szerveit szegező mirigyekben kezdődik. 

2026 januárjában Corey azt írta: 

a rák annyira megviseli a testemet, hogy már nem tudok megfelelően működni, és nem tudok beszélni, valamint elvesztettem az írás- és gépelési képességemet.

Egy február 17-én megosztott utolsó frissítésben Corey a rákot végstádiumunak nevezte. Elmondta, hogy sugárkezelést azért kapta, hogy "a karomban és a csípőmben okozott rák fájdalmait csökkentse", de végül hatással volt a "nyelőcsövére, a beszédképességére és az általános orientációjára." 

Corey, aki New Yorkban született és nőtt fel, 5 éves korában kezdett színészként dolgozni, és 14 évesen a Actors Studio tanárainál tanult. Később a manhattani High School of Performing Arts-ban végzett.  Az 1980-as években nem feltüntetett szerepet kapott a As the World Turns című tévéműsorban. Ezután más műsorokban is feltűnt, mint például a The New Leave It to Beaver, At Mother's Request, The Bronx Zoo és a CBS Summer Playhouse. Főszerepet játszott a Péntek 13. című filmben. A színész az 1990-es években kezdett nagyobb szerepeket kapni, többek között a Thirtysomething, Eddie Dodd, Flying Blind és Blue Skies című tévésorozatokban, mielőtt Doctor John Morgan szerepét kapott a Love Boat: The Next Wave című sorozatban. A sorozat vége után visszatérő szerepet kapott a Will & Grace-ben Josh-ként, Debra Messing karakterének, Grace Adlernek a szelíd és környezettudatos barátjaként. Főszerepet játszott a Nashville egyik epizódjában is. Utolsó szerepei a Sun Records tévésorozatban és a Winding Brook rövidfilmben voltak, amelyek mindkettőt 2017-ben mutatták be.

