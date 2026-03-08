Bérgyilkossal ölette meg vőlegényét egy nő - az életbiztosításra fájt a foga

Egy nőt közel 19 év börtönbüntetésre ítéltek, miután bűnösnek vallotta magát vőlegénye meggyilkolásában. A nyomozás során hátborzongató részletekre derült fény, köztük egy titokban kötött életbiztosításra és bérelt gyilkosokra.

Gyilkosokat bérelt fel vőlegénye megölésére a nő. (Képünk illusztráció) Fotó: unsplash.com

Titokban kötött biztosítást, majd gyilkosokat bérelt fel a nő

A 67 éves Victoria Rena Williams tavaly bűnösnek vallotta magát bérgyilkosság elkövetésére irányuló összeesküvés, bérgyilkosságban való bűnsegédletben, valamint pénzmosás elkövetésére irányuló összeesküvésben.

Nincs olyan nap, hogy ne éreztem volna tetteim súlyát.

- hangzott el a bíróságon egy nyilatkozatában, miután 225 hónap börtönbüntetésre ítélték.

A nő sírva kért bocsánatot a bíróságon a megölt férfi, Charles Harris családjától.

2010-ben Williams összeesküvést hozott létre egy 70 éves Michael Grady nevű férfival, miszerint 250 000 dollár (84,4 millió forint) értékű baleseti haláleseti biztosítást kötnek Harris-re, majd Missouri állambeli otthonában megölik.

Williams a bíróságon azt állította, hogy Grady, akit ugyanazért a három bűncselekményért ítéltek el, mint őt, volt az, aki eredetileg felvetette az ötletet, hogy titokban biztosítást kössenek párjára. Ellenőrizte, hogy a biztosítás kifizeti-e a kárt, ha Harrist rablás közben megölik, és azt állította, hogy kétszer is megpróbált kilépni az összeesküvésből, de Grady azt mondta neki, hogy ez rosszul fog járni.

2011 októberében találkozót szervezett vőlegénye és két potenciális ügyfél között, és még abban az évben, október 5-én Harrist otthonában lelőtték a Grady által beszervezett bérgyilkosok. Ezt követen a nő rávette a biztosítótársaságot, hogy 224 444 dollárt (75,8 millió forintot) fizessen ki, míg egy másik biztosítás 175 762 dollárt (59,3 millió forintot) küldött neki, és egy 110 000 dolláros (37,1 millió forintos) csekket is szerzett Grady feleségének.

A merényletre felbérelt fegyvereseket máig nem azonosították.

Williams vallomást tett Grady tárgyalásán is, ahol azt állította, hogy bűnöstársa tanúja volt egy vitának közte és Harris között, majd azt mondta neki, hogy "nem szabadna ezt átélnie". Az ügyészek szerint a nő vallomása fontos volt Grady elítéléséhez, ezért enyhébb büntetést javasoltak Williamsnek, ugyanis életfogytiglani börtönbüntetés várt rá. Azonban a meggyilkolt vőlegény családja nem értett ezzel egyet.