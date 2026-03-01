RETRO RÁDIÓ

Hajnalban felcsaptak a lángok Budapesten, rohantak a tűzoltók

Kigyulladt egy pince a VII. kerületben.

katasztrófavédelem láng tűzoltók

Tűz keletkezett egy pincében, Budapest VII. kerületében, a Klauzál utcában. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak a fővárosi hivatásos tűzoltók. A rajok két vízsugárral oltják a lángokat - írja a Katasztrófavédelem. 

Melléképület ég Békésen

Kigyulladt egy főépülettel egybeépített körülbelül száz négyzetméteres melléképület Békésen, a Gyűrű utcában. A tűz a főépület tetőszerkezetére is átterjedt. A békéscsabai és mezőberényi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat.



 

 

