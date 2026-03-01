Hajnalban felcsaptak a lángok Budapesten, rohantak a tűzoltók
Kigyulladt egy pince a VII. kerületben.
Tűz keletkezett egy pincében, Budapest VII. kerületében, a Klauzál utcában. A fővárosi katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányítása mellett dolgoznak a fővárosi hivatásos tűzoltók. A rajok két vízsugárral oltják a lángokat - írja a Katasztrófavédelem.
Melléképület ég Békésen
Kigyulladt egy főépülettel egybeépített körülbelül száz négyzetméteres melléképület Békésen, a Gyűrű utcában. A tűz a főépület tetőszerkezetére is átterjedt. A békéscsabai és mezőberényi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat.
