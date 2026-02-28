Magas a vérnyomásod? A megoldás egyszerűbb lehet, mint gondoltad

A lazac számos jótékony hatással van a vérnyomásra, és nagyszerű kiegészítője lehet egy általános szívbarát étrendnek. De nem csupán a szívedet segíti, több egészségügyi problémádra is választ nyújthat, megelőzheti kialakulásukat.

A lazac lehet a megoldás magas vérnyomás ellen

Fotó: Pixabay

Lazaccal magas vérnyomás ellen

De miért is jó a lazac?

A lazac jó omega-3 zsírsavforrás, amely elkerülhetetlen anyag az egészséges szív egészséges működéséhez. Egy 85 grammos adag lazac körülbelül 1,6-1,8 gramm omega-3 zsírsavat tartalmaz.

Kutatások szerint napi körülbelül 3 gramm omega-3 zsírsav fogyasztása mérsékelten csökkentheti a vérnyomást. Emellett a lazac remek kálium- és magnéziumforrás is, melyek szintén vérnyomáscsökkentő ásványi anyagok.

A vérnyomás szabályozásának fontossága

A vérnyomás a vér artériákon keresztüli mozgatásához szükséges erő mértéke. Ha a vérnyomás folyamatosan magas, az károsíthatja és megterhelheti az ereket, mely növeli a súlyos egészségügyi problémák kockázatát, például:

Szívroham

Szívbetegség

Veseelégtelenség

Stroke

A lazac fogyasztása az étrendben fontos szerepet játszhat a magas vérnyomás megelőzésében vagy kezelésében. De nem csupán emiatt érdemes gyakran ezt a halfajtát választani.

További okok a lazac fogyasztására

A lazac az egyik legegészségesebb élelmiszer:

Kiváló minőségű fehérjét tartalmaz: Egy 90 grammos adag tenyésztett lazac körülbelül 19 gramm fehérjét tartalmaz .

Egy 90 grammos adag tenyésztett lazac körülbelül . Az omega-3 zsírsavaknak további előnyeik is vannak: Az omega-3 zsírsavak segítik az immunrendszer, az erek és a hormonok megfelelő működését.

Az omega-3 zsírsavak segítik az immunrendszer, az erek és a hormonok megfelelő működését. Gazdag B-vitaminokban: Egy 100 grammos adag lazac fedezi a napi ajánlott B3-, B5-, B6- és B12-vitamin-bevitel legalább 20%-át, amelyek segítenek energiát adni és a sejtek regenerálódásában.

Egy 100 grammos adag lazac fedezi a napi ajánlott legalább 20%-át, amelyek segítenek energiát adni és a sejtek regenerálódásában. A lazac magas D-vitamin-tartalmú: A D-vitamin fontos szerepet játszik a csontok és az immunrendszer egészségében. A szervezet nem képes önállóan D-vitamint előállítani, ezért külső forrásból kell bevinnünk. Egy 90 grammos adag lazac a napi ajánlott D-vitamin-bevitel akár 71%-át is fedezi.

Ha fontos számodra az egészséged, a Verywell Health szerint a lazac mindenképpen egy olyan választás, amit figyelembe kell venned, ha legközelebb bevásárolsz vagy éterembe mész.