Megkongatták a vészharangot: egyre több gyermeket érint ez a veszélyes állapot

Az elmúlt két évtizedben megduplázódott a magas vérnyomásos gyermekek száma. A szakértők szerint itt az ideje lépéseket tenni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.17. 09:02
kisgyerekek magas vérnyomás betegség

A becslések szerint világszerte 114 millió gyermek él magas vérnyomással, az egyre növekvő gyermekkori elhízás miatt pedig ez a szám egyre csak növekszik. Ráadásul csupán az elmúlt két évtizedben valósággal megduplázódott a magas vérnyomásos gyerekek száma.

Megduplázódott a magas vérnyomásos gyerekek száma Fotó: Pexels/Illusztráció

A kutatók szerint olyan mértékű növekedésről van szó, amely már riasztó jellegű. A Lancet Childhood & Adolescent Health orvosi folyóiratban megjelent átfogó globális áttekintés 443 914, 18 év alatti gyermek egészségügyi adatait vizsgálta. A kutatás szerint 2000 és 2020 között a magas vérnyomással érintett gyerekek aránya 3 százalékról 6 százalékra nőtt — ez a becslések szerint 114 millió gyermeket érint világszerte.

A gyermekkori magas vérnyomás közel kétszeres emelkedése 20 év alatt azt jelenti, hogy meg kell kongatni a vészharangot az egészségügyi szolgáltatók és a gondozók számára. A jó hír azonban az, hogy most azonnal tehetünk lépéseket, hogy kontroll alatt tartsuk a gyerekek vérnyomását, és csökkentsük a későbbi egészségügyi szövődmények kockázatát

– mondta el a tanulmány szerzője, Igor Rudan professzor, az Edinburghi Egyetem Usher Intézetének Globális Egészségügyi Kutatóközpontjának igazgatója.

A gyermekek körében a magas vérnyomás fő oka a korai elhízás, ami teljes mértékben megelőzhető lenne – a magas vérnyomás mellett ráadásul más betegségek is gyakran jelentkezhetnek, például a 2-es típusú cukorbetegség –  írja a People. 

A Mayo Klinika szerint a magas vérnyomással élő gyermekek nagy valószínűséggel felnőttkorukban is küzdenek majd ezzel az állapottal, ami jelentősen megnöveli a szívelégtelenség, a szívroham, a sztrók vagy a vesebetegség kockázatát.

A gyermekkori magas vérnyomás leggyakoribb okai a következők:

  • magas koleszterin- vagy sótartalmú étrend;
  • ülő, mozgásszegény életmód;
  • a magas vérnyomás előfordulása a családban.

 

