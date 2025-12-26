Hatalmas csattanás a magyar főúton, karácsony másnapján történt meg a baj
Összeütközött két autó a 76-os főúton. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani.
Két személyautó karambolozott Zalaegerszeg külterületén, a 76-os főút 51-es kilométerénél. A zalaegerszegi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A társhatóságok is a helyszínre érkeztek. Az érintett útszakaszon forgalomkorlátozásra kell számítani - írja a Katasztrófavédelem.
