A Fidesz budai jelöltje a Magyar Nemzeti Galériába küldte a plakátrongálókat

Ismét megrongálták az egyik kormánypárti képviselőjelölt plakátját. Ezúttal Fazekas Csilla arcát firkálták össze, aki budapesti 1. számú egyéni választókerületben indul a Fidesz-KDNP színeiben. A képviselőjelölt (egyben Budavár alpolgármestere, önkormányzati képviselő) békéscsabai társához hasonlóan szintén humorral kezelte a helyzetet, amiről egy videót is megosztott a közösségi oldalán.

Fazekas Csilla is humorral kezelte a plakátrongálást. Fotó: Máté Krisztián / Metropol

Fazekas Csilla a rongálóknak is üzent, miután megjegyezte, hogy egészen kreatívra sikerült az a maszk amit arcára rajzoltak egy filccel.

Én mégis csak azt javaslom, a művészet iránt fogékonyaknak, érdeklődőknek, hogy inkább el például ide a várnegyedbe, a Magyar Nemzeti Galériába, ahol az igazi mesterek munkáit tekinthetik meg.

– üzente a plakátrongálóknak a képviselőjelölt, majd arra kért mindenkit, hogy tartsák tiszteletben mindenki közterületi megjelenéseit.

Plakátrongálás Békéscsabán

Mióta hivatalosan is elindult a kampányidőszak és kihelyezésre kerültek a képviselőjelöltek plakátjai, azóta napi rendszerességgel történnek plakátrongálások. Szerdán Békéscsabáról érkezett ilyen hír, ugyanis ott a Takács Árpád arcát ábrázoló plakátra egy rongáló bajuszt, szakállat és villámot rajzolt.

Mikor Takács Árpád észlelete, hogy a plakáton lévő arcát összefirkálták, akkor arról egy zseniális videót tett közzé a közösségi oldalán. A Békés vármegyei politikus felkereste a szóban forgó plakátot, majd összerajzolta ugyanúgy a saját arcát. Ezután a felvétel készítője megkérdezte tőle, hogy mit szól a plakátrongáláshoz.

Milyen rongáláshoz?

– kérdezte humorosan a politikus, miközben a kamera az ő arcára közelített.

Plakátrongálásra buzdítanak a tiszások

A közösségi oldalán tette közzé az a bejegyzést a Tűzfalcsoport oldala, amelyben egy tiszás csoportban található bejegyezés látható. A "Tisza pártot támogatom" elnevezésű csoportban Magyar Péter egyik szimpatizánsa arra buzdítja a tagokat, hogy az országban található összes kormánypárti politikus plakátját kenjék össze állati ürülékkel.

Mindemellett a Tűzfalcsoport azokról a plakátokról is közzétett fotókat, amelyeket eddig megrongáltak a tiszás aktivisták és azok közül is már jó néhány kutya ürülékkel lett összekenve. Ezek a rongálások azonban nemcsak undorítóak, hanem még súlyos egészségügyi károkat is okozhatnak, amennyiben nem lesznek rövid időn belül letisztítva az érintett plakátok, ugyanis a kutyaürülékben előfordulhat, hogy paraziták és baktériumok jelenhetnek meg, amelyek fertőzéseket okozhatnak, de az is megtörténhet, hogy néhány ember emiatt súlyos egészségkárosodást fog elszenvedni.