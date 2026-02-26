RETRO RÁDIÓ

A Fidesz budai jelöltje a Magyar Nemzeti Galériába küldte a plakátrongálókat

Budapesten is folyamatosan rongálják a választási kampány miatt kihelyezett plakátokat. Most Budán történt újabb eset, amikor is Fazekas Csilla plakáton lévő arcát firkálták össze. Erre azonban a képviselőjelölt egy humoros, nagyvonalú videóval reagált.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 16:44
plakátrongálás Fazekas Csilla Buda kampány Budapest

Ismét megrongálták az egyik kormánypárti képviselőjelölt plakátját. Ezúttal Fazekas Csilla arcát firkálták össze, aki budapesti 1. számú egyéni választókerületben indul a Fidesz-KDNP színeiben. A képviselőjelölt  (egyben Budavár alpolgármestere, önkormányzati képviselő) békéscsabai társához hasonlóan szintén humorral kezelte a helyzetet, amiről egy videót is megosztott a közösségi oldalán. 

plakát
Fazekas Csilla is humorral kezelte a plakátrongálást. Fotó: Máté Krisztián /  Metropol

Fazekas Csilla a rongálóknak is üzent, miután megjegyezte, hogy egészen kreatívra sikerült az a maszk amit arcára rajzoltak egy filccel. 

Én mégis csak azt javaslom, a művészet iránt fogékonyaknak, érdeklődőknek, hogy inkább el például ide a várnegyedbe, a Magyar Nemzeti Galériába, ahol az igazi mesterek munkáit tekinthetik meg. 

– üzente a plakátrongálóknak a képviselőjelölt, majd arra kért mindenkit, hogy tartsák tiszteletben mindenki közterületi megjelenéseit. 

Plakátrongálás Békéscsabán

Mióta hivatalosan is elindult a kampányidőszak és kihelyezésre kerültek a képviselőjelöltek plakátjai, azóta napi rendszerességgel történnek plakátrongálások. Szerdán Békéscsabáról érkezett ilyen hír, ugyanis ott a Takács Árpád arcát ábrázoló plakátra egy rongáló bajuszt, szakállat és villámot rajzolt. 

Mikor Takács Árpád észlelete, hogy a plakáton lévő arcát összefirkálták, akkor arról egy zseniális videót tett közzé a közösségi oldalán. A Békés vármegyei politikus felkereste a szóban forgó plakátot, majd összerajzolta ugyanúgy a saját arcát. Ezután a felvétel készítője megkérdezte tőle, hogy mit szól a plakátrongáláshoz. 

Milyen rongáláshoz?

– kérdezte humorosan a politikus, miközben a kamera az ő arcára közelített. 

Plakátrongálásra buzdítanak a tiszások 

A közösségi oldalán tette közzé az a bejegyzést a Tűzfalcsoport oldala, amelyben egy tiszás csoportban található bejegyezés látható. A "Tisza pártot támogatom" elnevezésű csoportban Magyar Péter egyik szimpatizánsa arra buzdítja a tagokat, hogy az országban található összes kormánypárti politikus plakátját kenjék össze állati ürülékkel. 

Mindemellett a Tűzfalcsoport azokról a plakátokról is közzétett fotókat, amelyeket eddig megrongáltak a tiszás aktivisták és azok közül is már jó néhány kutya ürülékkel lett összekenve. Ezek a rongálások azonban nemcsak undorítóak, hanem még súlyos egészségügyi károkat is okozhatnak, amennyiben nem lesznek rövid időn belül letisztítva az érintett plakátok, ugyanis a kutyaürülékben előfordulhat, hogy paraziták és baktériumok jelenhetnek meg, amelyek fertőzéseket okozhatnak, de az is megtörténhet, hogy néhány ember emiatt súlyos egészségkárosodást fog elszenvedni.  

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu