Curtis: Az, hogy a miniszterelnök úr és a kormány engem választott ki erre a feladatra, több mint megtisztelő

Curtis őszintén bízik abban, hogy a választások után végre minden visszakerül a normális kerékvágásba és nem lesz tovább magyar-magyarnak farkasa, ahogy most a kampányhajrában, ahol a baloldali, háborúpárti erők uszítása folyamatos feszültséget szül. A rapper most Hajdú Péterrel beszélgetett a témáról, így végre első kézből tudhatjuk meg, hogy miért és pláne mióta szimpatizál a patrióta és hazafias eszméket képviselő kormánypárttal – írja a Bors.

Curtis szerint addig egészséges egy társadalom, amig a vitás felek képesek egymással leülni és békésen vitázni (Fotó: YouTube)

Curtis világ életében a jobboldalt támogatta

Voltak, akiket meglepett a rapper nyílt kiállása

Hatalmas megtiszteltetés érte Curtist a nemzeti ünnepen

A családjából hozta nemzeti érzelmeit

Curtis: „Bízom abban, hogy a választások után ez rendeződik”

„Vannak baloldali érzelmű ismerőseim és barátaim. Az a szomorú, hogy erről beszélnünk kell. Azt gondolom, hogy addig egészséges egy társadalom, amíg két ember a politikai nézetüktől függetlenül le tud ülni és képesek kommunikálni egymással, még ha vitáznak is.”

Ez most nagyon elment sajnos.

„Bízom abban, hogy a választások után ez rendeződik és végre mindenki lenyugszik” – kezdte a Mandinerre költözött Frizbi Hajdú Péterrel című műsor felvételén Curtis.

Curtis azóta szimpatizál a kormánypárt politikájával, amióta csak az eszét tudja (Fotó: YouTube)

„Ez volt a karrierem egyik csúcspontja”

A rapper azt is elárulta, hogy akadt néhány olyan ismerőse, akik rosszallásukat fejezték ki azután, hogy világossá vált számukra, hogy ő bizony nemzeti és patrióta érzelmű. Pedig ez egyébként sosem volt titok, csak nem kapott hangsúlyt. „Volt olyan ismerősöm, aki rám írt még a legelején, vagyis október 23-a után, hogy nem hiszi el, amit lát, vagyis, hogy beálltam a sorba. Igen, felléptem egy állami rendezvényen, Magyarország egyik legnagyobb ünnepén, több ezer ember előtt. Ez volt a karrierem egyik csúcspontja. Az, hogy a miniszterelnök úr és a kormány engem választott ki erre a feladatra, több mint megtisztelő. Ahogy az is, hogy azóta Radics Gigivel járhattuk az országot és ott lehettünk a Digitális Polgári Körök rendezvényein több dalt előadva” – fogalmazott Hajdú Péter kérdésre Curtis.

„Mi mindig is jobboldali érzelműek voltunk”

A műsorvezető ezután hosszan sorolta azokat a népszerű előadókat és ismert embereket akik az utóbbi időben nyíltan kiálltak a magyar kormány politikája mellett. Curtis pedig elmondta, hogy ő sem rejtegette soha a nemzeti érzelmeit, amit gyakorlatilag a családjából hozott magával.

„A Fidesz család, ha lehet így mondani, soha nem volt magamutogató.

„Mindig tudtuk, hogy számíthatunk egymásra és ott vagyunk, ha kell, de nem volt szükség arra, hogy ki kelljen állni. Most eljött ez a pillanat, de ezzel szerintem nincs gond. Nekem is írták páran, hogy seggnyaló lettem. De tudok mutatni egy 2003-ban készült fényképet, amin éppen egy október 23-ai ünnepen kint vagyunk a családdal egy Fidesz rendezvényen még gyerekként. Szóval ez nálam egy családi dolog. Ugyanúgy, mint az Újpest. Mi mindig is jobboldali érzelműek voltunk” – jelentette ki Curtis.