Orbán Viktor: "Voltunk, vagyunk, leszünk!"
Szombaton tartották a Fidesz munkakongresszusát.
Fidesz van, volt és lesz! Ott leszünk rendezetten, erősen és barátsággal. Eljött a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje!
- mondta Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán. "Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia" - árulta el arról, hogy mi várható a nyár végére a Fidesszel kapcsolatban.
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