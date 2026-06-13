Orbán Viktor: "Voltunk, vagyunk, leszünk!"

Fidesz van, volt és lesz! Ott leszünk rendezetten, erősen és barátsággal. Eljött a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje!

- mondta Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán. "Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia" - árulta el arról, hogy mi várható a nyár végére a Fidesszel kapcsolatban.