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Orbán Viktor: "Voltunk, vagyunk, leszünk!"

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Szombaton tartották a Fidesz munkakongresszusát.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.13. 19:48
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Fidesz van, volt és lesz! Ott leszünk rendezetten, erősen és barátsággal. Eljött a patrióták nagy nemzeti mozgalmának az ideje! 

- mondta Orbán Viktor a Fidesz tisztújító kongresszusán. "Mire a falevelek lehullanak, a megújult Fidesznek készen kell állnia" - árulta el arról, hogy mi várható a nyár végére a Fidesszel kapcsolatban.

 

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