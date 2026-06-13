Újra Orbán Viktort választották a Fidesz elnökének

Orbán Viktor felszólalásában megköszönte a bizalmat. Elmondta, soha nem rejtette véka alá, hogy a szuverén Magyarország megteremtését tekinti személyes küldetésének. Azt mondta, 22 évig vártak az alapítás után, hogy megkapják a szabadság mellé a szuverenitást is hazánknak - írja a Magyar Nemzet.

Fotó: Fischer Zoltán

Emlékeztetett, 2010-ben jött el az idejük. Úgy látta akkor, ez Magyarország utolsó esélye, mielőtt elnyelné a globalista világ feneketlen bendője.

Tudta, hogy nehéz idők lesznek. Volt migrációs válság, járvány, és megérkezett a háború is. A többség áprilisban letette a fegyvert. Nincsenek illuziói, tudja mi vár Magyarországra. Azt is tudja, hogy a Fidesz élén meg kell történnie a nemzedékváltásnak.

Becsületbeli ügynek tartotta, hogy lemondjon, de ne álljon félre. Becsületbeli ügynek tartja, hogy a Fideszt győzelemre való esélyes pártként adja át a fiataloknak. Ezt a munkát el is fogja végezni. Hozzátette: ő nem árul, mások pedig nem vesznek vele zsákbamacskát. Azt mondta, tudja mindenki, semmi kedve nincs megváltozni. Nem tesz sem fél, sem teljes fordulatot. Herevere-partikra nem fog járni, nem festi magát másnak, és fiatalabb sem akar lenni. Örül, hogy sikerült 63 éves koráig elvergődnie. Hozzátette: ő kuruc, és csak a nemzeti politika érdekli. Sem pénz, sem pozíciók, sem a nemzetközi elismerés nem csábítja. Hozzátette: van egy jó életrajza, azt nem fogja a végén elrontani.

Ma tartotta a Fidesz tisztújító munkakongresszusát, amelyen az április 12-i választáson vereséget szenvedő és ezzel ellenzékbe került párt kijelölte a következő időszak politikai irányvonalát.

A kongresszus elején Orbán Viktor részletesen beszélt a választási vereség okairól és ismertette a jövőbeni terveket. Tudatta, hogy Gál Kinga mellett három új alelnökre tett javaslatot: Gyopáros Alpár, Bóka János és Kreicsi Bálint megválasztását indítványozta.