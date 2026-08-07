Ez az egészségesnek hitt nasi nagyon veszélyes lehet

Ez a cikk külföldi forrásban közölt, mesterséges intelligencia (MI) által fordított és átdolgozott tartalom. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.

Forrás: Jake Smith, This Is What Happens to Your Body When You Eat Too Many Nuts, According to Experts, Prevention https://www.prevention.com/food-nutrition/a73371755/side-effects-eating-too-many-nuts/

Egy marék könnyen elfogy, aztán sokszor jön a következő is. A diófélék fehérjét, rostot, egészséges zsírokat és más tápanyagokat tartalmaznak, Jerlyn Jones dietetikus szerint pedig az előnyeik egyértelműen felülmúlják a hátrányaikat, de ettől még érdemes figyelni a mennyiségre.

Azt hisszük, hogy jót tesz, de a túl sok dióféle bajt okozhat.

Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció

Szereted a dióféléket? Akkor vigyázz, mert az ajánlott napi adag fölött már jöhetnek a gondok

Jones szerint az ajánlott napi adag nagyjából egy marék, ezt azonban könnyű túllépni. Mivel ezek az ételek sok energiát tartalmaznak, a nagyobb mennyiség plusz kalóriákat jelenthet, ami testsúlygyarapodáshoz vezethet, ha valaki ezt nem veszi figyelembe az étrendje többi részében.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy kerülni kellene őket. Ha a nagyobb adag beleillik a kiegyensúlyozott étrendbe, önmagában nem feltétlenül jelent problémát.

Az emésztőrendszeri panaszok is figyelmeztethetnek

A diófélék fitátokat és tanninokat tartalmaznak, amelyek megnehezíthetik az emésztést. A túl nagy mennyiség ezért puffadást és fokozott gázképződést okozhat, a rövid idő alatt elfogyasztott sok zsír pedig Alan R. Gaby orvos szerint akár hasmenéshez is vezethet.

A szakértők szerint ezeket az emésztőrendszeri panaszokat is könnyebb elkerülni, ha valaki tartja magát a mérsékelt adaghoz.

Egy bizonyos fajtánál a szelén okozhat problémát

A brazil dió külön figyelmet érdemel, mert kiemelkedően sok szelént tartalmaz. Hat és nyolc szem között már közel tízszer annyi szelén kerülhet a szervezetbe, mint a napi ajánlott mennyiség. Ha valaki tartósan túl sok szelénhez jut, törékennyé válhatnak a körmei, kellemetlenné válhat a lehelete, izom- és ízületi fájdalmak jelentkezhetnek, súlyosabb esetben pedig gyomor- és idegrendszeri problémák, légzési nehézség és szédülés is felléphet.