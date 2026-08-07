RETRO RÁDIÓ

Ez az egészségesnek hitt nasi nagyon veszélyes lehet

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Egy marékból könnyen kettő lesz, főleg abból a nassolnivalóból, amelyet sokan rendkívül egészségesnek tartanak. A diófélék valóban értékes tápanyagokat adhatnak az étrendhez, azonban túl nagy mennyiségben kellemetlen tüneteket, egy bizonyos fajta esetében pedig komolyabb problémát is okozhatnak.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.08.07. 14:49
egészséges magvak dió

Ez a cikk külföldi forrásban közölt, mesterséges intelligencia (MI) által fordított és átdolgozott tartalom. A szöveget Kelle Fanni szerkesztette, ellenőrizte és publikálásra jóváhagyta.


 

Forrás: Jake Smith, This Is What Happens to Your Body When You Eat Too Many Nuts, According to Experts, Prevention https://www.prevention.com/food-nutrition/a73371755/side-effects-eating-too-many-nuts/

Egy marék könnyen elfogy, aztán sokszor jön a következő is. A diófélék fehérjét, rostot, egészséges zsírokat és más tápanyagokat tartalmaznak, Jerlyn Jones dietetikus szerint pedig az előnyeik egyértelműen felülmúlják a hátrányaikat, de ettől még érdemes figyelni a mennyiségre.

Diófélék egy tálba öntve.
Azt hisszük, hogy jót tesz, de a túl sok dióféle bajt okozhat.
Fotó: Mesterséges intelligenciával generált illusztráció 

Szereted a dióféléket? Akkor vigyázz, mert az ajánlott napi adag fölött már jöhetnek a gondok

Jones szerint az ajánlott napi adag nagyjából egy marék, ezt azonban könnyű túllépni. Mivel ezek az ételek sok energiát tartalmaznak, a nagyobb mennyiség plusz kalóriákat jelenthet, ami testsúlygyarapodáshoz vezethet, ha valaki ezt nem veszi figyelembe az étrendje többi részében.

Ez ugyanakkor nem jelenti azt, hogy kerülni kellene őket. Ha a nagyobb adag beleillik a kiegyensúlyozott étrendbe, önmagában nem feltétlenül jelent problémát.

Az emésztőrendszeri panaszok is figyelmeztethetnek

A diófélék fitátokat és tanninokat tartalmaznak, amelyek megnehezíthetik az emésztést. A túl nagy mennyiség ezért puffadást és fokozott gázképződést okozhat, a rövid idő alatt elfogyasztott sok zsír pedig Alan R. Gaby orvos szerint akár hasmenéshez is vezethet.

A szakértők szerint ezeket az emésztőrendszeri panaszokat is könnyebb elkerülni, ha valaki tartja magát a mérsékelt adaghoz.

Egy bizonyos fajtánál a szelén okozhat problémát

A brazil dió külön figyelmet érdemel, mert kiemelkedően sok szelént tartalmaz. Hat és nyolc szem között már közel tízszer annyi szelén kerülhet a szervezetbe, mint a napi ajánlott mennyiség. Ha valaki tartósan túl sok szelénhez jut, törékennyé válhatnak a körmei, kellemetlenné válhat a lehelete, izom- és ízületi fájdalmak jelentkezhetnek, súlyosabb esetben pedig gyomor- és idegrendszeri problémák, légzési nehézség és szédülés is felléphet.

Ez a kockázat kifejezetten a brazil dióhoz kapcsolódik. Jones legfeljebb napi négy szemet javasolt, és azt is felvetette, hogy óvatosságból akár minden másnapra lehet korlátozni ezt a mennyiséget. A diófélék esetében általánosságban azt tanácsolta, hogy egyszerre nagyjából egy maréknyi adagnál álljunk meg.

 

 

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