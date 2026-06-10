RETRO RÁDIÓ

Villanyoszlopnak csapódott egy autó

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Érd és Százhalombatta között egy sávon halad a forgalom.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.10. 19:40
katasztrófavédelem autó villanyoszlopnak csapódott

Villanyoszlopnak csapódott, majd árokba borult egy személyautó a 6-os főút Érd és Százhalombatta közötti szakaszán, a 24-es kilométerszelvénynél. A balesethez az érdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem

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