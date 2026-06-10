Villanyoszlopnak csapódott egy autó
Érd és Százhalombatta között egy sávon halad a forgalom.
Villanyoszlopnak csapódott, majd árokba borult egy személyautó a 6-os főút Érd és Százhalombatta közötti szakaszán, a 24-es kilométerszelvénynél. A balesethez az érdi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik áramtalanították a gépkocsit. Az érintett útszakaszon egy sávon halad a forgalom - írja a Katasztrófavédelem.
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