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Végzetes tragédia történt a bungee jumpingon: ezért halt meg egy 21 éves nő

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Megszólalt a polgármester. Emberéletet követelt a bungee jumping.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.15. 19:30
bungee jumping tragédia baleset

A 21 éves Maria Eduarda Rodrigues de Freitas vesztette életét abban a szörnyű bungee jumping balesetben Limeira városában, ahol az attrakció alkalmazottai elmulasztották rögzíteni a kötelet.

Egy fiatal nő halt meg egy bungee jumping balesetben
Egy fiatal nő halt meg a bungee jumping balesetben (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

Hiába kiabáltak, halálos zuhanás lett a bungee jumping vége

Vírusként terjedt el az a borzalmas felvétel, amely rögzítette, ahogyan egy 21 éves nő életét vesztette egy bungee jumping balesetben, miután a limeirai helyszínen a személyzet nem rögzítette a testére a biztonsági kötelet. A CNN Brazil szerint Maria Eduardát az Entre Cordas cég alkalmazottai dobták a mélybe a Ponte do Esqueletón, azaz a Csontváz hídon, ahol a személyzet nem vette észre, hogy a nő még nincs rögzítve.

Azóta három férfit vettek őrizetbe a halálesettel kapcsolatban, miután nem tudták megmagyarázni a rendőrségnek, hogyan történt a tragédia. Két férfi, akiknek az volt a feladata, hogy a résztvevőt felkészítse az ugrásra, kijelentette, nem emlékszik a történtekre. Az esettel foglalkozó ügyeletes rendőrtiszt, Andréa Dantas elmondta: 

„Nem emlékeznek arra, mi volt a hiba, kinek kellett volna a kötelet a helyére tenni, és hogy volt-e felügyelet. Nem emlékeznek.”

Az internetre kikerült felvételen hallani, ahogy többen is hangosan próbálják felhívni a személyzet figyelmét a biztonsági intézkedés elmaradására, miközben Maria Eduardát a híd széléhez viszik.

„A kötél!” – kiáltotta az egyik szemtanú. Aztán egy másik személy ismételte: „Srácok, a kötél!” Hátborzongató, hogy Maria Eduarda alig néhány perccel a bungee jumping előtt a következőt posztolta Instagramján: „Ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy leugorjak egy hídról?”

A limeirai városi tanács megerősítette, hogy panaszt nyújt be a brazil szövetségi kormány ellen a terület ügyében, mivel a helyi polgármester szerint az évek óta ismert kockázatot jelent – számolt be róla a Daily Star.

Murilo Félix, Limeira polgármestere így nyilatkozott: „Meg kell állapítani, ki a felelős azért, hogy egy olyan szövetségi területre, amely évek óta ismert kockázatot jelent, és ahol még mindig hiányoznak a szükséges védelmi intézkedések, nincs hozzáférési ellenőrzés.”

 

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