Végzetes tragédia történt a bungee jumpingon: ezért halt meg egy 21 éves nő
Megszólalt a polgármester. Emberéletet követelt a bungee jumping.
A 21 éves Maria Eduarda Rodrigues de Freitas vesztette életét abban a szörnyű bungee jumping balesetben Limeira városában, ahol az attrakció alkalmazottai elmulasztották rögzíteni a kötelet.
Hiába kiabáltak, halálos zuhanás lett a bungee jumping vége
Vírusként terjedt el az a borzalmas felvétel, amely rögzítette, ahogyan egy 21 éves nő életét vesztette egy bungee jumping balesetben, miután a limeirai helyszínen a személyzet nem rögzítette a testére a biztonsági kötelet. A CNN Brazil szerint Maria Eduardát az Entre Cordas cég alkalmazottai dobták a mélybe a Ponte do Esqueletón, azaz a Csontváz hídon, ahol a személyzet nem vette észre, hogy a nő még nincs rögzítve.
Azóta három férfit vettek őrizetbe a halálesettel kapcsolatban, miután nem tudták megmagyarázni a rendőrségnek, hogyan történt a tragédia. Két férfi, akiknek az volt a feladata, hogy a résztvevőt felkészítse az ugrásra, kijelentette, nem emlékszik a történtekre. Az esettel foglalkozó ügyeletes rendőrtiszt, Andréa Dantas elmondta:
„Nem emlékeznek arra, mi volt a hiba, kinek kellett volna a kötelet a helyére tenni, és hogy volt-e felügyelet. Nem emlékeznek.”
Az internetre kikerült felvételen hallani, ahogy többen is hangosan próbálják felhívni a személyzet figyelmét a biztonsági intézkedés elmaradására, miközben Maria Eduardát a híd széléhez viszik.
„A kötél!” – kiáltotta az egyik szemtanú. Aztán egy másik személy ismételte: „Srácok, a kötél!” Hátborzongató, hogy Maria Eduarda alig néhány perccel a bungee jumping előtt a következőt posztolta Instagramján: „Ki volt az az őrült, aki hagyta, hogy leugorjak egy hídról?”
A limeirai városi tanács megerősítette, hogy panaszt nyújt be a brazil szövetségi kormány ellen a terület ügyében, mivel a helyi polgármester szerint az évek óta ismert kockázatot jelent – számolt be róla a Daily Star.
Murilo Félix, Limeira polgármestere így nyilatkozott: „Meg kell állapítani, ki a felelős azért, hogy egy olyan szövetségi területre, amely évek óta ismert kockázatot jelent, és ahol még mindig hiányoznak a szükséges védelmi intézkedések, nincs hozzáférési ellenőrzés.”
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