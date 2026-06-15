Másként kapnak szívrohamot a nők és a férfiak – állítja a népszerű orvos

Dr. Ahmed rendszeresen oszt meg a TikTokon fontos egészségügyi információkat. A sürgősségi orvos most azt is elmagyarázza, hogy miért jelennek meg a szívrohamok gyakran eltérő módon a férfiaknál és a nőknél, és miért kezelik a nők esetében gyakran kevésbé komolyan.

A nőknél másképp jelentkezhet a szívroham (Fotó: Freepik – Képünk illusztráció)

Miért jelentkezik másként a szívroham nőknél és férfiaknál?

„Egy férfi számára a szívroham olyan, mintha mellkason lőnék. Egy nő számára a szívroham olyan, mint ezer apró vágás által okozott halál” – mondta Dr. Ahmed.

A szívroham kialakulásának magyarázataként így folytatta: „Nekünk, férfiaknak az artériáinkban vérlemezkékből, zsírból, koleszterinből és kalciumból álló elzáródások keletkeznek, amelyek nagy darabokban letörnek, lefelé haladnak, elzárják egy fő artériát, és így súlyos szívrohamot okoznak. A nők esetében azonban ez kicsit másképp van. A nők artériái kissé rugalmasabbak, szerkezetük is kicsit eltérő, és ösztrogénnel rendelkeznek, amelyről úgy tartják, hogy véd a szívbetegségek ellen.”

Hozzátette, hogy a nők plakkjai zsírokból, koleszterinből, vérlemezkékből és valamivel kevesebb kalciumból állnak, mint a férfiaké. Ezenkívül nem nagy darabokban szakadnak le, hanem folyamatosan mikroszkopikus eróziók formájában, amelyek lefelé haladnak és elzárják a nagyon kis artériákat, kapillárisokat és hasonlókat.

„A károsodás idővel halmozódik fel. Egy nő egy bizonyos pontig talán nem is tud róla, mert a környező artériák képesek megbirkózni vele, amíg egy napon a károsodás annyira felhalmozódik, hogy azt mondja: «Ó, doktor úr, mellkasi fájdalmaim vannak».”

Ahmed doktor elmondta, hogy ebben a szakaszban egyes orvosok EKG-t, vagyis elektrokardiogramot, egy, a szívfrekvenciát és ritmust figyelő vizsgálatot végezhetnek, és a tüneteket például szorongásnak tulajdoníthatják, holott valójában sokkal komolyabb dologról van szó.

Melyek a szívroham tünetei?

Mellkasi fájdalom, amely úgy érezhető, mintha valami nyomná vagy szorítaná a mellkasát. Ez a fájdalom kiterjedhet a karra, a nyakra és az állkapocsra is

Légszomj

Hányinger vagy hányás

Emésztési zavar érzése. Égő érzés jelentkezhet a mellkasban, és teltségérzet vagy puffadás is előfordulhat

Izzadás

A bőr sápadt, kékes vagy szürkés színűvé válik. Fekete és barna bőrszín esetén ez leginkább a tenyéren látható.

Ha valakinek szívrohama van, fontos a gyors cselekvés. A betegség akkor alakul ki, amikor a szív vérellátása elzáródik, és ha nem kezelik a lehető leggyorsabban, halálos kimenetelű lehet – figyelmeztet a Daily Star.