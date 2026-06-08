Az orvosok állították, csak székrekedés: két teljes hétre kómába esett a hétéves kisfiú

Két teljes hétre kómába került az a kisfiú, akinek az orvosok szerint csupán székrekedése volt. Az apának, a 37 éves Dean Amernek a szakemberek azt állították, az akkor hétéves fiának, Rafinak szimpla gyomorrontása lehet, miután rosszullét és hányás miatt hazaküldték az iskolából, majd a következő napokban gyomorgörcsöktől szenvedett.

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Kómába került a kisfiú, akinek az orvosok szerint csak székrekedése volt

Az angliai Bracknellből származó édesapa végül akkor hívott mentőt, amikor egy nap vért vett észre Rafi székletében, majd ezt követően a kisfiút kórházba szállították. Ott Rafi állapota hamar romlani kezdett, és kiderült, hogy 4. stádiumú veseelégtelenségben szenved. A szülei ezt követően újabb megdöbbentő hírt kaptak, miszerint a fiuknál egy ritka E. coli-törzset fedeztek fel. Innentől a helyzet még rosszabbra fordult, amikor Rafi többször is rohamot és három szívrohamot kapott, majd két hétig kómában feküdt. A kisfiúnál ekkor Shiga-toxint termelő E. coli hemolitikus urémiás szindrómát (STEC-HUS) diagnosztizáltak, amely egy ritka, a veséket érintő betegség.

Doctors thought boy, 7, was constipated then family were 'urged' to say goodbyehttps://t.co/bjl2LWgFfg pic.twitter.com/qcV4ngnFD4 — The Mirror (@DailyMirror) June 4, 2026

Mindez még 2023 szeptemberében vette kezdetét, amikor Rafit hazaküldték az iskolából, miután rosszul lett. Az apa eleinte maga is csak egy vírusra gyanakodott, azonban pár nap leforgása alatt a kisfiú állapota viharos gyorsasággal romlani kezdett, mialatt súlyos gyomorgörcsöket is tapasztalt, ezért Dean telefonon időpontot kért a háziorvoshoz, aki azt feltételezte, a fiúnak székrekedése van. Rafi állapota azonban kilenc nap után sem mutatta a javulás jeleit, és az apja észrevette, hogy fájdalmában fintorog, mialatt aludni próbál. Dean és a felesége, Laura ekkor úgy döntöttek, hogy elviszik a fiukat a sürgősségire, ahol gyomorhurutot diagnosztizáltak a gyermeknél, majd hazaengedték őket. Végül a 14. nap körül Dean egy este vért vett észre Rafi székletében, ezért mentőt hívott, akik azonnal kórházba szállították. Ekkor derült fény arra, hogy 4. stádiumú veseelégtelensége van.

Rafit pár órával később áthelyezték egy nefrológushoz a Southampton General Hospitalba, ahol dialízisre helyezték, és végül STEC-HUS-ról szóló diagnózist kapott. A gyógyszeres kezelések ellenére azonban az orvosok nem tudták stabilan tartani Rafi pulzusát, akinek emiatt két kisebb szívrohama, és egy harmadik, súlyosabb szívrohama is volt. Ez oxigénhiányhoz vezetett, ami agykárosodást okozott, így Rafit újra kellett éleszteni, majd ECMO-készülékre helyezték, egy olyan létfenntartó rendszerre, amely ideiglenesen elvégzi a tüdő munkáját, időt adva ezzel a pihenésre és a gyógyulásra. Rafi szüleit, valamint 14 éves nővérét, Siennát ekkor már arra próbálták felkészíteni, hogy hamarosan el kell búcsúzniuk a kisfiútól, ám két héttel később az anya és az apa egy reggel azt a hírt kapta, hogy a gyermek kinyitotta a szemét.