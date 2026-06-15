Brad Pitt ebben a budapesti étteremben járt

Napjainkban több éttermet is találhatunk Kulacs néven, de egyik sem tudja felülmúlni a régi Kulacs étterem népszerűségét. Bár az étterem már bőven a 90-es évek előtt is várta a vendégeket, népszerűsége mindvégig töretlen maradt. A budapesti, Osvát utcai étterem a 20. század egyik legendás vendéglátóhelye a múltból. Bár Kulacss néven 1932-ben nyílt meg, a 70-es évektől kezdve lett a klasszikus magyaros vendéglő egyik mintapéldája Budapesten, és a 80–90-es évek fordulóján élte a fénykorát.

A legendás étterem a Dohány és az Osvát utca sarkán fogadta a vendégeket. Készült: 1977 Fotó: Fortepan/Székely Iván

Legendás étterem: a Kulacsban a vacsora esemény volt

Fehér abrosz, terített asztalok, „nagyvilági érzés” és az elengedhetetlen élő cigányzene: ezek voltak a hely kulcselemei. A zenészek asztaltól asztalig jártak, nótát húztak, és minden este alatt kialakult egy sajátos atmoszféra. A Kulacs több volt egyszerű étteremnél. Itt az esték nem csak az evésről szóltak, sokkal inkább egyfajta társadalmi színtér volt. Krúdy Gyula és Jókai Mór nevét is fűzik a hely elődjéhez, a II. világháború előtt pedig esténként ott zongorázott Seress Rezső zeneszerző, úgy tartják, ott született a Szomorú vasárnap című slágere is. A vendéglátóhely, egészen a bezárásáig, az írók és művészek kedvelt helye volt. Úgy tudni, Brad Pitt, Robert Redford is megfordult a Kulacsban.

A sikerek után a régi Budapest utolsó bástyája lett

1988. április 29-én megnyílt az első McDonald’s Magyarországon, a Régiposta utcában, ez mégsem jelentett veszélyt a Kulacsra nézve. Sőt, George F. Hemingway üzletember aktívan részt vett magyarországi vendéglátás átalakulásában a rendszerváltás idején. Azon dolgozott, hogy hazánkban megjelenjen a nyugati gasztronómia, de megtartva a tökéletes egyensúlyt a nyugati és hazai ízek terén. A magyar származású üzletembernek nagy szerepe volt a magyarországi gyorséttermi korszak indulásában, hiszen neki köszönhető a Pizza Hut és KFC megjelenése hazánkban. A 90-es években is töretlenül üzemelő Kulacs hangulatát Salai Ferenccel, a vendéglátóhely egykori vezetővel idéztük fel:

Egyik napról a másikra lettem a Kulacs étterem igazgatója. Nagy örömmel gondolok azokra az időkre, hiszen a Kulacs étterem egy nagyon jól menő hely volt. George F. Hemingway úr mindig tudta, mire van szükség, nem hiába sikeres üzletember.

Akkoriban Ferenc számíthatott a családja támogatására. A jelentősebb rendezvényeken felesége, Tündi is jelen volt, és segített a főzésben.

Bár rajtam kívül még öt másik szakács is dolgozott az étteremben, de volt, amikor 35 kiló libamájat kellett megsütni. Nagy sikere volt

– emlékszik vissza Tündi.

A Kulacs helyet adott üzleti vacsoráknak, a turisták megismerhették, milyen a magyar vendéglátás, és mint randihelyszín is nagyon népszerű volt. A kínálat tipikusan magyaros volt: gulyásleves, halászlé, cigánypecsenye, óriási rántott hús, vadételek, desszertnek somlói vagy palacsinta. Személyes kiszolgálás, élő zene, lassú, ráérős estés, enyhén füstös, beszélgetős hangulat. A vendégek imádták ezt!

A Kulacs nemcsak enni adott, hanem életérzést is. Ez nem csak egy étterem volt, hanem találkozópont és státuszszimbólum is

– Salai Ferenc 30 év után is kizárólag pozitív emlékeket tud felidézni.