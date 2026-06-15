Hollywood a Duna-parton: világhírű filmek, amik Budapesten készültek
Timothée Chalamet sivatagi bolygója, Scarlett Johansson budapesti üldözése, Will Smith motoros akciói vagy Ryan Gosling futurisztikus rémálma – elsőre nem sok közük van egymáshoz. Budapest a közös bennük, ugyanis mindegyiket itt is forgatták.
Az elmúlt években a magyar főváros Európa egyik legfontosabb filmes központjává vált, ahol Hollywood szuperprodukciói egymásnak adják a kilincset. A város egyszerre tud Moszkva, Berlin, Párizs vagy éppen egy jövőbeli megapolisz lenni, miközben egyre több filmben saját arcát is megmutatja. Ez nemcsak a magyar filmiparnak jelent milliárdos bevételt, hanem Budapest turisztikai vonzerejét is erősíti.
Kevés város tud olyan sokféle szerepet eljátszani a vásznon, mint Budapest. A Monarchia-kor elegáns sugárútjai, a szocialista építészet maradványai, a modern üzleti negyedek és a Duna-part ikonikus panorámája miatt a főváros szinte bármelyik európai vagy kelet-európai várost képes helyettesíteni. Ehhez társulnak a világszínvonalú stúdiók, a képzett szakemberek és a kedvező gyártási feltételek, amelyek miatt a nemzetközi produkciók rendszeresen Magyarországot választják.
Arrakis egy része Budapesten született - Dűne
Denis Villeneuve grandiózus sci-fije ugyan Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek sivatagaiban játszódik, de a film jelentős része a budapesti Origo Filmstúdióban készült. A Caladan és Arrakis bolygók számos belső tere itt épült fel, sőt több inváziós jelenetet is Budapest környékén forgattak. A produkció a magyar filmipar egyik legnagyobb nemzetközi sikere lett, és világszerte több százmillió néző láthatta a Budapesten felépített díszleteket.
Budapest tud Moszkva is lenni
Bruce Willis ötödik Die Hard-filmjében Budapest Moszkvát alakította. A nézők többsége talán észre sem vette, hogy az orosz fővárosnak látszó utcák valójában a magyar fővárosban találhatók.
Ez a film jól példázza Budapest egyik legnagyobb filmes erősségét: hitelesen képes megszemélyesíteni más nagyvárosokat.
De van amikor Budapest csak Budapest
A Marvel-film különleges helyet foglal el a budapestiek szívében, hiszen a várost korábban többször emlegették a Bosszúállók-filmekben. A fekete özvegy című film akciójelenetei pedig a város legismertebb pontjain játszódnak, felismerhető a Keleti pályaudvar, a Citadella, az Alkotmány utca, a Magyar Tudományos Akadémia környéke és több belvárosi helyszín is. Scarlett Johansson és Florence Pugh .
Vörös Veréb, avagy Jennifer Lawrence a Nyugatiban
A hidegháborús hangulatú thriller egyik legismertebb budapesti helyszíne a Nyugati pályaudvar. A filmben Budapest ismét több szerepet játszik egyszerre: hol Moszkvát, hol más kelet-európai helyszíneket jelenít meg. A Parlament környéke és több belvárosi utca is feltűnik.
Van amikor Budapest futurisztikus, Szárnyas Fejvadász
Denis Villeneuve kultikus sci-fijének jelentős része Magyarországon készült. A budapesti tőzsdepalota, a Kelenföldi Erőmű és más ipari helyszínek egy jövőbeli Los Angeles részeivé változtak. A film látványvilágát világszerte méltatták, és sokan nem is sejtették, hogy annak fontos elemei Budapesthez kötődnek.
Maria, avagy Angelina Jolie a magyar fővárosban
Pablo Larraín filmje Maria Callas életének utolsó éveit mutatja be Angelina Jolie főszereplésével. A produkció jelentős része Budapesten forgott, ahol a város több európai nagyvárost és korabeli helyszínt is helyettesített.
A film újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar főváros ma már a legnagyobb presztízsű nemzetközi produkciók számára is természetes választás.
Will Smith is forgatott Budapesten:
Ang Lee látványos akciófilmjében Budapest nem álruhába bújt, hanem saját magát alakította. A Lánchíd, a Budai Vár, a Vajdahunyad vára, a Gellért-hegy és a Széchenyi Fürdő egyaránt feltűnik a filmben.
A stáb annyira megszerette a várost, hogy több jelenetet átírtak, hogy Budapest hangsúlyosabban szerepelhessen a történetben.
Budapest ezek a filmek által olyan reklámot kap, amelyet hagyományos turisztikai kampányokkal lehetetlen lenne megvásárolni. Nem véletlen, hogy egyre több külföldi turista keresi fel azokat a helyszíneket, ahol kedvenc filmjei készültek, és már külön filmes séták is épülnek erre az érdeklődésre.
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