Hollywood a Duna-parton: világhírű filmek, amik Budapesten készültek

Az elmúlt években a magyar főváros Európa egyik legfontosabb filmes központjává vált, ahol Hollywood szuperprodukciói egymásnak adják a kilincset. A város egyszerre tud Moszkva, Berlin, Párizs vagy éppen egy jövőbeli megapolisz lenni, miközben egyre több filmben saját arcát is megmutatja. Ez nemcsak a magyar filmiparnak jelent milliárdos bevételt, hanem Budapest turisztikai vonzerejét is erősíti.

Budapest filmeken is csodálatosan mutat Fotó: Metropol

Kevés város tud olyan sokféle szerepet eljátszani a vásznon, mint Budapest. A Monarchia-kor elegáns sugárútjai, a szocialista építészet maradványai, a modern üzleti negyedek és a Duna-part ikonikus panorámája miatt a főváros szinte bármelyik európai vagy kelet-európai várost képes helyettesíteni. Ehhez társulnak a világszínvonalú stúdiók, a képzett szakemberek és a kedvező gyártási feltételek, amelyek miatt a nemzetközi produkciók rendszeresen Magyarországot választják.

Arrakis egy része Budapesten született - Dűne

Denis Villeneuve grandiózus sci-fije ugyan Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek sivatagaiban játszódik, de a film jelentős része a budapesti Origo Filmstúdióban készült. A Caladan és Arrakis bolygók számos belső tere itt épült fel, sőt több inváziós jelenetet is Budapest környékén forgattak. A produkció a magyar filmipar egyik legnagyobb nemzetközi sikere lett, és világszerte több százmillió néző láthatta a Budapesten felépített díszleteket.

Budapest tud Moszkva is lenni

Bruce Willis ötödik Die Hard-filmjében Budapest Moszkvát alakította. A nézők többsége talán észre sem vette, hogy az orosz fővárosnak látszó utcák valójában a magyar fővárosban találhatók.

Fotó: 20th Century Fox/XPOSUREPHOTOS.C / Northfoto

Ez a film jól példázza Budapest egyik legnagyobb filmes erősségét: hitelesen képes megszemélyesíteni más nagyvárosokat.

Fotó: 20th Century Fox/XPOSUREPHOTOS.C / Northfoto

De van amikor Budapest csak Budapest

A Marvel-film különleges helyet foglal el a budapestiek szívében, hiszen a várost korábban többször emlegették a Bosszúállók-filmekben. A fekete özvegy című film akciójelenetei pedig a város legismertebb pontjain játszódnak, felismerhető a Keleti pályaudvar, a Citadella, az Alkotmány utca, a Magyar Tudományos Akadémia környéke és több belvárosi helyszín is. Scarlett Johansson és Florence Pugh .