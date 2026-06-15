RETRO RÁDIÓ

Hollywood a Duna-parton: világhírű filmek, amik Budapesten készültek

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Timothée Chalamet sivatagi bolygója, Scarlett Johansson budapesti üldözése, Will Smith motoros akciói vagy Ryan Gosling futurisztikus rémálma – elsőre nem sok közük van egymáshoz. Budapest a közös bennük, ugyanis mindegyiket itt is forgatták.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.15. 05:00
Budapest hollywood forgatás film

Az elmúlt években a magyar főváros Európa egyik legfontosabb filmes központjává vált, ahol Hollywood szuperprodukciói egymásnak adják a kilincset. A város egyszerre tud Moszkva, Berlin, Párizs vagy éppen egy jövőbeli megapolisz lenni, miközben egyre több filmben saját arcát is megmutatja. Ez nemcsak a magyar filmiparnak jelent milliárdos bevételt, hanem Budapest turisztikai vonzerejét is erősíti.

Budapest
Budapest filmeken is csodálatosan mutat Fotó: Metropol

Kevés város tud olyan sokféle szerepet eljátszani a vásznon, mint Budapest. A Monarchia-kor elegáns sugárútjai, a szocialista építészet maradványai, a modern üzleti negyedek és a Duna-part ikonikus panorámája miatt a főváros szinte bármelyik európai vagy kelet-európai várost képes helyettesíteni. Ehhez társulnak a világszínvonalú stúdiók, a képzett szakemberek és a kedvező gyártási feltételek, amelyek miatt a nemzetközi produkciók rendszeresen Magyarországot választják. 

Arrakis egy része Budapesten született - Dűne

Denis Villeneuve grandiózus sci-fije ugyan Jordánia és az Egyesült Arab Emírségek sivatagaiban játszódik, de a film jelentős része a budapesti Origo Filmstúdióban készült. A Caladan és Arrakis bolygók számos belső tere itt épült fel, sőt több inváziós jelenetet is Budapest környékén forgattak. A produkció a magyar filmipar egyik legnagyobb nemzetközi sikere lett, és világszerte több százmillió néző láthatta a Budapesten felépített díszleteket. 

Budapest tud Moszkva is lenni 

Bruce Willis ötödik Die Hard-filmjében Budapest Moszkvát alakította. A nézők többsége talán észre sem vette, hogy az orosz fővárosnak látszó utcák valójában a magyar fővárosban találhatók. 

Budapesten forgatott külföldi filmek
Fotó: 20th Century Fox/XPOSUREPHOTOS.C / Northfoto

Ez a film jól példázza Budapest egyik legnagyobb filmes erősségét: hitelesen képes megszemélyesíteni más nagyvárosokat. 

Budapesten forgatott külföldi filmek
Fotó: 20th Century Fox/XPOSUREPHOTOS.C / Northfoto

De van amikor Budapest csak Budapest

A Marvel-film különleges helyet foglal el a budapestiek szívében, hiszen a várost korábban többször emlegették a Bosszúállók-filmekben. A fekete özvegy című film akciójelenetei pedig a város legismertebb pontjain játszódnak, felismerhető a Keleti pályaudvar, a Citadella, az Alkotmány utca, a Magyar Tudományos Akadémia környéke és több belvárosi helyszín is. Scarlett Johansson és Florence Pugh . 

Vörös Veréb, avagy Jennifer Lawrence a Nyugatiban

A hidegháborús hangulatú thriller egyik legismertebb budapesti helyszíne a Nyugati pályaudvar. A filmben Budapest ismét több szerepet játszik egyszerre: hol Moszkvát, hol más kelet-európai helyszíneket jelenít meg. A Parlament környéke és több belvárosi utca is feltűnik.

Budapesten forgatott külföldi filmek
Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Van amikor Budapest futurisztikus, Szárnyas Fejvadász

Denis Villeneuve kultikus sci-fijének jelentős része Magyarországon készült. A budapesti tőzsdepalota, a Kelenföldi Erőmű és más ipari helyszínek egy jövőbeli Los Angeles részeivé változtak. A film látványvilágát világszerte méltatták, és sokan nem is sejtették, hogy annak fontos elemei Budapesthez kötődnek.

Budapesten forgatott külföldi filmek
Fotó: Stephen Vaughan / Northfoto

Maria, avagy Angelina Jolie a magyar fővárosban

Pablo Larraín filmje Maria Callas életének utolsó éveit mutatja be Angelina Jolie főszereplésével. A produkció jelentős része Budapesten forgott, ahol a város több európai nagyvárost és korabeli helyszínt is helyettesített. 

Budapesten forgatott külföldi filmek
Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

A film újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar főváros ma már a legnagyobb presztízsű nemzetközi produkciók számára is természetes választás.

Budapesten forgatott külföldi filmek
Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Will Smith is forgatott Budapesten:

Ang Lee látványos akciófilmjében Budapest nem álruhába bújt, hanem saját magát alakította. A Lánchíd, a Budai Vár, a Vajdahunyad vára, a Gellért-hegy és a Széchenyi Fürdő egyaránt feltűnik a filmben. 

Budapesten forgatott külföldi filmek
Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

A stáb annyira megszerette a várost, hogy több jelenetet átírtak, hogy Budapest hangsúlyosabban szerepelhessen a történetben.  

Budapesten forgatott külföldi filmek
Fotó: Collection ChristopheL via AFP / AFP

Budapest ezek a filmek által olyan reklámot kap, amelyet hagyományos turisztikai kampányokkal lehetetlen lenne megvásárolni. Nem véletlen, hogy egyre több külföldi turista keresi fel azokat a helyszíneket, ahol kedvenc filmjei készültek, és már külön filmes séták is épülnek erre az érdeklődésre. 

 

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