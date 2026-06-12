Horrorbaleset történt az M1-esen, hét ember meghalt
Teherautó és kisbusz karambolozott. Hét ember meghalt, két személy megsérült.
Drámai hírt érkezett: péntek reggel, 5 óra 10 perc körül az M1-es autópálya 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét ember meghalt, ketten megsérültek – közölte a rendőrség.
Hét ember meghalt a horrorbaleset, teljes útzár az M1-esen
A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.
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