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Horrorbaleset történt az M1-esen, hét ember meghalt

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Teherautó és kisbusz karambolozott. Hét ember meghalt, két személy megsérült.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.12. 07:08
Módosítva: 2026.06.12. 07:09
halálos baleset M1-es autópálya rendőrség

Drámai hírt érkezett: péntek reggel, 5 óra 10 perc körül az M1-es autópálya 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét ember meghalt, ketten megsérültek – közölte a rendőrség.

Hét ember meghalt a péntek reggeli horrorbalesetben az M1-esen
Hét ember meghalt a péntek reggeli horrorbalesetben az M1-esen (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Hét ember meghalt a horrorbaleset, teljes útzár az M1-esen

A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.

 

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