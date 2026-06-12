Horrorbaleset történt az M1-esen, hét ember meghalt

Drámai hírt érkezett: péntek reggel, 5 óra 10 perc körül az M1-es autópálya 113-as kilométerszelvénynél egy kisbusz nekiütközött egy, baleset miatt forgalmi okból álló tehergépkocsinak. A kisbuszban összesen kilencen utaztak, közülük hét ember meghalt, ketten megsérültek – közölte a rendőrség.

Hét ember meghalt a péntek reggeli horrorbalesetben az M1-esen (Fotó: Pexels – Képünk illusztráció)

Hét ember meghalt a horrorbaleset, teljes útzár az M1-esen

A rendőrök a Hegyeshalom felé vezető oldalon az érintett útszakaszt a helyszínelés idejére teljes szélességében lezárták, a forgalmat elterelik.