RETRO RÁDIÓ

Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán

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Szívszorító tragédia történt.

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Szerző: K. C.
Létrehozva: 2026.06.09. 18:40
Országos Mentőszolgálat budapest ráfutásos baleset autópálya gyerek

Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, a 18-as kilométerszelvényben Budapest felé - tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedd kora délután.

A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba - mondta Csécsi Soma.

Az Országos Mentőszolgálat az MTI megkeresésére közölte: a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A nyolc gyermeket könnyebb sérülésekkel - fej- és végtagsérülések - szállították kórházba.

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