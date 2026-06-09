Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán
Szívszorító tragédia történt.
Nyolc gyerek sérült meg egy ráfutásos balesetben az M1-es autópályán Biatorbágy térségében, a 18-as kilométerszelvényben Budapest felé - tájékoztatta az MTI-t a Budapesti Rendőr-főkapitányság szóvivője kedd kora délután.
A baleset során a gyerekeket szállító kisbusz beleszaladt az előtte haladó kamionba - mondta Csécsi Soma.
Az Országos Mentőszolgálat az MTI megkeresésére közölte: a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak. A nyolc gyermeket könnyebb sérülésekkel - fej- és végtagsérülések - szállították kórházba.
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