"Nem tudunk aludni" - kocsmaparadicsommá vált a belváros Budapesten, amióta beköszöntött a jó idő
Beköszöntött a jó idő, kinyitottak a teraszok, és vele együtt újra elszabadult a pokol a belvárosban, különösen a bulinegyedben. Budapest utcáin hajnalig mulatnak a kocsmaturisták, a kosz és a zaj zavarja a lakókat.
Aki nem él a belvárosban, az talán el sem tudja képzelni, mit jelent egy nyári hétvége a bulinegyed közepén vagy a belső kerületekben. Budapesten a teraszokon hangoskodó turisták, az utcán üvöltöző társaságok, a szétdobált sörös és pizzás dobozok látványa sok helyi számára már évek óta a mindennapok része. Most azonban, hogy ismét megérkezett a jó idő és sorra nyitnak ki a teraszok, a lakók szerint a helyzet tovább romlott.
A helyiek közül sokan abban reménykedtek, hogy az önkormányzatok végre szigorúbb szabályokat vezetnek be a vendéglátóhelyekkel szemben. Ehelyett éppen az ellenkezője történik. Az erzsébetvárosi képviselő-testület legutóbbi döntése nyomán több sétálóutcában egyszerűbbé vált a terasznyitás, egyes esetekben pedig már nem lesz szükség annyi társasház hozzájárulására, mint korábban.
A lakók egy része úgy látja, a kerület vezetése ismét a vendéglátóipar érdekeit helyezte előtérbe az itt élő családok nyugalma helyett, Niedermüllerék már évek óta minden intézkedésükkel a kocsmakartellt támogatják.
A balliberális polgármester inkább egy kocsmakartellt támogat, mint az erzsébetvárosiakat
– fogalmazott indulatosan egy környékbeli lakó a helyi Facebook-csoportban.
Körbenéztünk a bulinegyedben és azt tapasztaltuk, hogy rengeteg az új terasz. Az új sétálóutcákban a régi parkoló helyek helyén is teraszok üzemelnek most.
Mint ismeretes, korábban az éjféli záróra kérdése is napirenden volt, ám azt az önkormányzat végül nem támogatta. A helyiek szerint emiatt a teraszokon még késő este, sőt éjszaka is folyamatos a zaj.
A bulinegyedben a legdurvább a helyzet, de a többi belvárosi kerületben is sok a probléma, főleg nyáron. Sokan nemcsak a hangoskodás miatt panaszkodnak: az utcák tisztasága is sok kritikát kap. A lakók szerint a teraszokról és az utcán bulizó társaságoktól származó hulladék miatt egyes helyeken reggelre szeméthegyek maradnak, ugyanakkor az emberi ürülék és hányás is gyakori a bulinegyedben reggelente az utcákon.
A gyalogosbarát utcák kialakítását kezdettől támogatta Vitézy Dávid a hetedik kerületben, (aki akkor még fővárosi képviselő volt, ma már a Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere). Az átalakítások nyertesei nem az erzsébetvárosiak, hanem a turisták, az Airbnb-lakások üzemeltetői és a szórakozóhelyek tulajdonosai, mert a sétálóutcásítás valójában újabb teraszok és még nagyobb vendéglátóipari terjeszkedés előtt nyitja meg az utat.
A hetedik kerületben a helyiek elégedetlensége odáig jutott, hogy többen már saját szerveződésbe kezdtek. A bulinegyed problémái miatt korábban rabbik és helyi közösségi vezetők is aktívabb szerepet vállaltak a közéletben. Szabó György rabbi június elején jelentette be, hogy a Sz.E.M. Polgárőr Egyesület felvételt nyert a Budapesti Polgárőr Szövetségbe, és megkezdődtek az előkészületek a helyi közrend védelmének erősítésére.
Budapesten a bulinegyed hosszú idők óta zavarja a helyiek nyugalmát:
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